«Jamás aceptaría un ministerio» Cámara da vida a Juan Carrasco, un personaje de la política que el propio actor define como «deleznable». El actor Javier Cámara, que ha vivido recientemente su etapa más internacional, está en pleno rodaje de 'Vota Juan', la nueva serie de TNT

No. Yo no. Jamás. En la vida. Nunca. No». Es la tajante respuesta de Javier Cámara ante la oferta de un ministerio. Muy distinta a la que ofrecería Juan Carrasco, el personaje al que da vida en 'Vota Juan', la serie que está rodando para el canal TNT. Tampoco es lo único que tiene entre manos para el futuro inmediato. «En noviembre empezamos la segunda temporada de 'The New Pope'; todavía no tengo los guiones ni los he leído, pero sé que estoy», asegura el actor, que ha participado recientemente en producciones como 'Narcos' y 'The Young Pope'.

- ¿Cómo ha vivido el auge actual de las series a nivel global?

- Se ha cambiado la forma de producir series. En vez de verte 800.000 personas, te ven veinte millones. Hacíamos series para esos 800.000, o para tres millones, que ya era un exitazo. Nosotros lo pasábamos mal porque tenían que ser muy generalistas. Ahora te das cuenta de que series que se hicieron para divertir o amenizar las noches de los españoles se han visto en otros países, y como hay 500 millones de hispanohablantes y no han tenido ni que subtitularlas, han tenido éxito. Nosotros siempre llegamos un poco más tarde. En Estados Unidos hay creativos que dicen: '¿por qué no le damos un espacio en la tele a este tío, que es un escritor estupendo, y que se traiga a sus amigos actores?'. Los actores van donde haya buenas historias, y ahora mismo las series ofrecen muy buenas historias. Una de ellas es 'Vota Juan'.

- ¿Cómo se lleva ser de los pocos españoles que colabora con plataformas internacionales gigantescas?

- Si te pones a hacer la lista, hay muchos. Yo soy el menos dotado en inglés, y me ha costado la vida, y porque hago la mayor parte en español, aunque con acento colombiano. Son experiencias que no puedes rechazar. Suponen un riesgo, pero, si no eres capaz de asumirlo, ¿para qué te metes en esta profesión?. Me ha demostrado de lo que soy capaz. Poco a poco se va acortando la diferencia entre lo de aquí y EE UU. Tú antes ponías una serie y dependías de los anunciantes. Ahora, en estas plataformas, no hay anuncios. Es una bola de nieve gigante que arrasa con todo y donde prima la calidad más absoluta.

Las entrañas de la política

- ¿'Vota Juan' le ha acercado o alejado de la política?

- Me ha acercado, porque me veo todos los programas políticos para ver cómo se manejan. Me río mucho porque les veo las entrañas, las mentirijillas, los gestos... ¿Cómo no vas a meter la pata cuarenta veces cuando el foco lo tienes encima todo el día? Los políticos, a diferencia de los actores, solo tienen una toma.

- ¿Le cae bien Juan Carrasco?

- Me cae bien porque es deleznable. Y porque, en el fondo, sé por qué es deleznable. Es una persona muy frágil que podría llegar a ser un dictador si se diera la oportunidad. Una de esas personas a las que les das libertad absoluta y se pueden convertir en cualquier cosa, sin la preparación suficiente para merecer los puestos que ambiciona.

- ¿Qué opina de que la ficción española esté dispuesta a reducir la duración de sus capítulos?

- Me alegro mucho por los guionistas a los que no pagan por página. A veces se las ven y se las desean para escribir capítulos tan largos. Yo no me veo ninguno de setenta minutos. Son tres capítulos de 'sitcom'. Todo eso lleno de anuncios... es una barbaridad. Me apetecen las series en las que no te puedes ni levantar ni despistar un momento.