Abucheos y 'zascas' a Ana Torroja en 'OT' Ana Torroja. / RTVE La polémica con la canción de Mecano y la palabra 'mariconez' se resolvió con el dúo cantando al pie de la letra y el respetable coreando 'estupidez' JOSEBA FIESTRAS Jueves, 18 octubre 2018, 07:17

Una canción de Mecano fue la protagonista de la cuarta gala de 'OT'. 'Quédate en Madrid' era el tema que debían cantar Miki y María sobre las tablas. Hasta aquí, todo bien. Pero en los ensayos, la chica mostró su desacuerdo con una palabra: 'mariconez'. «Me encantaría no tener que decirla», deseó la joven con el acuerdo de su pareja. Noemí Galera les dijo que Ana Torroja estaba viajando a Mexico y su representante consideraba que no había problema por cambiarla. 'Gilipollez' fue la primera elección para la permuta. Pero la directora de la academia regresó con noticias. «Ana dice que jamás ha cantado esto como un insulto y, de cambiarlo, prefiere 'estupidez' a gilipollez'», informó al dúo, que ya dudaba de su protesta: «¿Quién soy yo para cambiar la letra que ha escrito alguien?», se cuestionaba Miki.

El autor del tema, José María Cano, se opuso al trueque y los profesores así se lo contaron a los alumnos. «No obstante, me gusta ver que chicos de veinte años me hacen cuestionarme cosas», reflexionó Galera. Y llegó el día de autos. Con Ana Torroja en el jurado (abucheada a la entrada al plató), los chicos dieron la cara asegurando que lo que siempre pretendieron es hacer un homenaje a Mecano. «El debate es sano siempre y la libertad de expresión es un derecho de todos, siempre que se haga desde el respeto y la tolerancia. Mecano ha hecho grandes canciones siempre desde el respeto y yo las sigo cantando hoy orgullosa de cómo fueron escritas; como ésta, que para mí es una maravillosa, sencilla y tierna historia de amor», explicó la artista arropada por sus compañeros de tribunal.

Miki y María la cantaron tal y como fue escrita, pero el público presente también tenía algo que decir y, una vez acabada la actuación, corearon «estupidez» ante la cara de circunstancias de Torroja. Y una ovación zanjó el polémico asunto. «Quería daros las gracias de corazón por haber cantado esta canción», apuntó la de Mecano tratando de apacigüar las aguas, mientras en las redes sociales le daban para el pelo. La controversia nació de María y, quizá por ello, el público la escogió como la favorita de la noche. Su compañero, Miki, también fue salvado, esta vez por el jurado.

Noelia, Sabela, Carlos Right y Dave fueron los nominados por los expertos. La primera, bañada en lágrimas, fue rescatada por los profesores y a Sabela la libraron sus compañeros. Al final, Dave -«creo que vas de más a menos y no se muy bien por qué», le dijo Joe Pérez-Orive- y Right –«en las últimas galas te has estancado y hoy, incluso, desinflado», valoró el jurado- son los candidatos a abandonar el programa. También hubo momentos de emoción y risas en la velada con las imágenes en las que los concursantes recibían las llamadas de sus familiares y la celebración del cumpleaños de María, con pizzas, cervezas y, cómo no, canciones.