'La trinchera infinita' emociona por unanimidad

Presentación del ciclo del Zinemaldia en Azkuna Zentroa. La película más premiada en el Zinemaldia abre en Bilbao el ciclo de proyecciones del festival

'La trinchera infinita' parece, efectivamente, no tener fin, siempre hay algo nuevo que decir de esta película que antes de su estreno comercial –el 31 de octubre– ya ocupa un lugar en la historia del cine vasco. Ha vuelto de San Sebastián como la más premiada del Zinemaldia. Aunque la Concha de Oro ha ssido para la brasileña 'Pacificado', el primer filme en castellano de los autores de 'Loreak' y 'Handia' ha acaparado tres premios oficiales y varios oficiosos. A los de mejor dirección y guion y el Irizar del cine vasco se unen los de los informadores de cine (Feroz), la crítica internacional (Fipresci) y su parodia popular, el 'Flipesti', el que otorgan los guionistas vascos y una mención de honor por parte de los blogueros.

José Luis Rebordinos ha destacado hoy que en los nueve años que lleva como director del festival, 'desayunando' unas 30 o 40 críticas diarias, nunca había encontrado «tanta uniformidad a favor o en contra, en este caso a favor» de una película «en medios nacionales e internacionales». Destacó las críticas de 'Variety', «la publicación más importante de la industria del cine, que la calificó como 'the big one'» y 'Hollywood reporter'. La historia de ficción de un topo de la Guerra Civil que prolonga su encierro hasta 1969 –construida a partir de casos reales– ha anotado también otro récord más difícil de medir. «Nunca nos había parado tanta gente por la calle para hablarnos de una película», cuenta Jon Garaño. «Gente que se emociona, que cuenta experiencias de sus padres y abuelos, que habla de la química que hay entre los actores... (Antonio de la Torre y Belén Cuesta)«. Quizá porque más que de la guerra trata del miedo, «algo universal y eterno, que todos tenemos en mayor o menor medida».

Es la primera vez que Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga firman como directores, ya que hasta ahora se alternaban en dirección y guion. Consiguen una única mirada porque «estamos de acuerdo en el 90% de las cosas» y sobre el 10% se enfadan y discuten «hasta la eternidad y sin filtros». Para Rebordinos esta es su mejor obra, por encima de 'Loreak', que supuso «la pérdida de la inocencia cinematográfica», y 'Handia', «un paso adelante en la producción». De 'La trinchera...' le ha impactado «su sorprendente puesta en escena», con una mención especial para el director de fotografía, Javier Agirre Erauso, «por los encuadres». Con esta esperada película se abre el ciclo de proyecciones que hasta el 6 de octubre trae a Bilbao una muestra «representativa» de la parrilla de la 67 edición del Zinemaldia y de las inquietudes que bullen en el cine que se hace ahora mismo.

Títulos seleccionados

Rebordinos, responsable de la selección junto al equipo de Azkuna Zentroa, destaca un rasgo de cada una. La chilena 'Vendrá la muerte y tendrá tus ojos', que se verá mañana, es «la más complicada de ver, hermosa y poética», sobre dos mujeres que son pareja y afrontan la muerte de una de ellas. «Yo la he visto tres veces». 'Le reve de Noura' (2 de octubre) nos traslada a Túnez, «un país teóricamente bastante civilizado donde una persona puede ir muchos años a la cárcel por adulterio y la mujer, además, pierde la custodia de los hijos». La surcoreana 'Parasite' (3 de octubre'), que ganó la Palma de Oro en Cannes con una mezcla de géneros, «comedia, thriller y parábola política, es para muchas personas la película más importante del año». El último trabajo de Ken Loach, 'Sorry we missed you' (4 de octubre) «es una película de combate, muy bien realizada, que habla de la precariedad de los repartidores que vemos por todas las ciudades». 'Le milieu de l'horizon' (5 de octubre), premio Lurra por promover la sostenibilidad, «es una historia del mundo rural belga con una espectacular Laetitia Casta en medio de una gran sequía». Con la canadiense 'The song of names' (6 de octubre), el título de clausura del Zinemaldia, «hemos querido hacer un guiño a una película más grande, de público», con Clive Owen y Tim Roth en una trama emotiva «que tiene como trasfondo los campos de concentración nazis».

A la proyección de hoy asistirán Jon Garaño y Aitor Arregi, porque José Mari Goenaga está en Tánger promocionando 'Mateoren ama', el cortometraje basado en un cuento de Iban Zaldua que rodaron en paralelo a 'La trinchera infinita'. La puesta de largo en el auditorio de La Alhóndiga, con las entradas agotadas de antemano, les recordó «el mejor momento del Zinemaldia», que no fue la recogida de los premios sino el aplauso tras la proyección y «ver a los actores emocionados, cuando para nosotros ha sido un orgullo trabajar con ellos». Ahora que han vuelto a elevar el listón quieren tomarse «con tranquilidad» su próximo trabajo, «hay ideas pero no se han desarrollado». El éxito «nos genera cierta presión, con 'Loreak' ya la teníamos. Convives con eso, pero cuando una historia te engancha, te puedes olvidar».

Cinéfilos pero no mitómanos, de la fiesta de clasura se traen una foto con «Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem y Fernando León de Aranoa, nuestros ídolos». Al veres a los tres juntos conectaron «con los jóvenes de 16 años que veían 'La madre muerta', 'La ardilla roja'...». Jon Garaño, que fue jurado joven «los años que pude y uno más porque falsifiqué el carné», vivió su momento fan hace 25 años, cuando se estrenó 'Pulp Fiction' y vio a Tarantino que salía de una tienda de surf en San Sebastián. Le siguió por la Parte Vieja hasta que él se dio cuenta y le firmó el programa con una Q gigante y la palabra gracias.