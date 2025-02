Juan Bas Viernes, 8 de mayo 2020, 17:02 Comenta Compartir

The Silver Fox', 'El zorro plateado' (que publicó en España Ediciones Plomada), es una divertida obra de teatro del británico Alistair Rathcliffe (1842-1911), que fue un famoso comediógrafo de la época victoriana (el éxito de sus comedias de enredo fue comparable al de las obras de Oscar Wilde) y gran amigo de Charles Dickens. En la obra, el protagonista, Lord Grillroom, se entera durante una fiesta de que su esposa, la bella Lady Margaret, es la amante de su primo segundo, el apuesto mayor Peephole. Grillroom no dice nada, pero se pasa el resto de la fiesta, que es en su mansión, dándole al tanque. Al día siguiente se despierta hecho polvo y con una total amnesia. El fragmento que incluyo pertenece a la escena tercera del acto primero, se desarrolla en la alcoba del amnésico e intervienen Lady Margaret, el chusco doctor Powder y Needless, el mayordomo, que está al cabo de la calle del lío de su señora.

«Lord Grillroom mira a todos desde el lecho con expresión de desconcierto. Está incorporado sobre un montón de almohadas y tiene una bolsa con hielo encima de la cabeza.

DR. POWDER: ¿Sabe alguno de ustedes lo que bebió anoche milord?

LADY MARGARET: No sabría precisarlo, doctor. Aunque debió de ser algo notable. Al final de la velada se sintió bastante indispuesto.

NEEDLESS: Con su permiso, milady.

LADY MARGARET: Adelante, Needless.

NEEDLESS: Milord consumió trece copas de champán, media botella de brandy, una cantidad indeterminada de whisky y unos sorbos de la frasca de ginebra que la cocinera oculta en la alacena de las mermeladas.

DR. POWDER: (Ausculta al enfermo) ¡Voto al chápiro! Con esa manera de quitar la sed no es extraño que haya perdido la memoria. Lo chocante es que esté vivo… Respire profundamente, milord.

LORD GRILLROOM: ¿Qué es respirar, caballero?

LADY MARGARET: (Ahoga un sollozo) ¡Ay, querido! ¿Qué te sucede? ¿No me reconoces ni a mí, tu amante esposa? (Needless mira al techo).

LORD GRILLROOM: A decir verdad no me sucede nada, bella señora, aunque lamento no reconocerla. Me siento, cómo lo diría, como un recién nacido, eso es. Lo único que me causa una cierta molestia es el fuerte dolor de… de… esto que tengo encima de los… debajo del hielo, quiero decir. Y por cierto, ¿qué es una esposa?

NEEDLESS: Es la cabeza, milord. Encima de los hombros. Y una esposa es la dama con la que en principio uno duerme en exclusiva.

LADY MARGARET: (Molesta) Hable solo cuando le pregunten, Needless.

NEEDLESS: Desde luego, milady. Perdón, milady. No volverá a suceder, milady.

LADY MARGARET: Es suficiente, Needles. (Coge la mano de su esposo, que la mira con apetencia, y se dirige al médico) ¿Es grave, doctor Pow-der?

DR. POWDER: Interesante pregunta, ¡voto al chápiro verde! Verá, lady Margaret. No es como un balazo entre las cejas, pero tampoco se trata de un resfriado estival. Por ahora, me reservo el diagnóstico.

LORD GRILLROOM: (Se dirige a su esposa) Entonces, señora, si al parecer usted duerme conmigo, cuando se marchen estos pesados quizá podríamos hacer, antes de dormir quiero decir, eso que se llama… ¡Por Júpiter! Lo tengo en la punta de la lengua…

LADY MARGARET: (Fulmina al mayordomo con la mirada) ¡Silencio, Needless!

NEEDLESS: Por supuesto, milady. Pensaba mantenerlo. Soy una tumba.

DR. POWDER: No creo que sea conveniente en su estado, lord Grillroom. Ahorre fuerzas.

LORD GRILLROOM: Pues aunque no sé a ciencia cierta el qué, me apetece bastante. Empieza usted a fastidiarme.

LADY MARGARET: Mi pobre esposo. Qué mal estás. Tú, ejemplo de templanza y cortesía. Has perdido el sentido de la decencia y te muestras… ¡Qué horror, querido! Vulgar (Needless se mira las puntas de los zapatos).

LORD GRILLROOM: Si no puedo dormir con esta señora, entonces me apetece una buena porción de pastel de ruibarbo. Eso sí recuerdo lo que es.

NEEDLESS: Al instante, milord.

DR. POWDER: Quieto ahí, Needless. Más bien atienda a mis instrucciones. Quiero que el paciente tome un caldo de ave, dos huevos hervidos, algo de arenque ahumado y té, mucho té, baldes de té, y bien azucarado.

LORD GRILLROOM: ¿Y un vaso de…? Eso que no tiene color y no sabe a nada…

DR. POWDER: ¿Agua? Por qué no. Levemente avinagrada, Needless. Por los gérmenes.

LADY MARGARET: ¿Ese régimen lo curará, doctor?

DR. POWDER: En absoluto, milady. Como a un tuberculoso una tostada. Es para preparar el terreno. Después de la colación quiero que el paciente beba lo mismo que bebió ayer. Las mismas cantidades y por el mismo orden. Es aconsejable por mera lógica que no se mueva del lecho. Lo que lo ha enfermado puede curarlo. Pasaré mañana a verle de nuevo. (Para sí) Si es que ha sobrevivido».

Lord Grillroom sobrevive al tratamiento etílico y recupera la memoria, pero no se lo revela a nadie, salvo a Needless. Desde su cómoda posición de amnésico fingido y con la complicidad del fiel mayordomo, se venga de su adúltera esposa y de la deslealtad del mayor Peephole.