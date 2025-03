La vieja farmacia

Vi hace poco un reportaje por los 33 años del estreno de la serie 'Farmacia de guardia', que dirigió Antonio Mercero. Fue una comedia de ... situación para Antena 3 que se grababa sin exteriores, íntegramente en decorados de plató. La protagonizaban Concha Cuetos y Carlos Larrañaga y tuvo un enorme éxito popular y de audiencia. La recuerdo con mucho cariño porque formé parte del equipo de guionistas durante las tres últimas temporadas, hasta 1995 en que Antonio, tras consultarnos a sus guionistas, decidió concluir la serie en lo alto, en el periodo de máxima audiencia.

Entré a trabajar en 'Farmacia de guardia' de un modo peculiar. Luis Marías estaba de guionista en la serie desde el principio. Escribí por mi cuenta el guion para un capítulo y Luis me hizo el favor de hacérselo llegar a Mercero. Al bueno de Antonio le gustó, lo grabó, y entré como un guionista más del equipo. Como la serie iba viento en popa, pagaban un pastón por cada guion para capítulos de 25 minutos. Antonio era un director considerado, que hacía las cosas fáciles, y un hombre afable y encantador. Me apreciaba y me llevé muy bien con él. Tuvo incluso la cortesía de venir a Bilbao en 2000 a presentar mi libro 'La taberna de los 3 monos'.

La última serie en la que trabajé también fue con Antonio, en 2004; una adaptación muy errada del Manolito Gafotas de Elvira Lindo. La idearon como un mamotreto de capítulos de una hora con tramas de los adultos que sobraban, en vez de ser un producto ligero y fresco de media hora centrado solo en los personajes de los niños. Mercero así lo hizo ver a la cadena, pero no le hicieron caso. La serie fue un fiasco. Escribí solo dos capítulos, creo recordar. Además, Mercero ya no era el que fue. Su rapidez y claridad mental parecían mermadas. Es probable que comenzara a sacudirle los primeros coletazos el monstruo del alzhéimer. Con mi padre acabó en todos los sentidos en dos años. Mi querido y pobre Antonio, aquella mente brillante y noble, dejó de ser y no descansó en paz hasta 2018.