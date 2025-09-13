Las vidas de película de Lillian Hellman
Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:02
Cuando en 1977 Fred Zinnemann llevó a la pantalla las memorias de Lillian Hellman (1905-1984) en 'Julia', el rostro de la escritora, autora teatral, ... periodista y guionista quedó unido para siempre al de la actriz Jane Fonda. San Sebastián ha elegido para su retrospectiva un total de 16 largometrajes estrenados entre 1935 y 1999, entre los que, por supuesto, no puede faltar esta adaptación de 'Pentimento'.
Hellman pasó de la Guerra Civil española a los campos de batalla de la II Guerra Mundial. Vivió la eclosión del Hollywood dorado de los años 30 y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Su ideología izquierdista y la lucha contra el macarthismo, así como su relación con el maestro de la novela negra Dashiell Hammet, también contribuyeron a engrandecer la aureola que rodeó a una mujer que trató con Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Samuel Goldwyn y Dorothy Parker.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.