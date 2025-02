Cómo vestir y pintar la música

Elena Sierra Sábado, 1 de marzo 2025, 00:02 Comenta Compartir

La música te transporta a millones de sitios, pero si tenemos algo que visualmente nos acompaña y nos hace meternos más, mejor. Y no solo sirve para el público, también para los artistas. A la mezzosoprano le ayuda a meterse en su papel. Ese es nuestro trabajo», explica Naiara Beistegui, la encargada de la ambientación escénica de la gala lírica 'Degli affetti proibiti', una cita programada para los días 8 -13.00 y 18.15 horas- y 9 -a las18.00- que cambia por completo la manera habitual de disfrutar de la música en el festival. Esta vez llega acompañada de vestuario y decoración, hay una serie de paneles pintados que hacen las veces de decorado. No es una ópera, ese ámbito en el que Beistegui ha trabajado tantos años, pero sigue el mismo proceso creativo para intentar dotar a la actuación de un plus visual, estético. Y de hecho ese trabajo podrá apreciarse ya desde la entrada: Beastegui ha diseñado un photocall a la puerta de la sala con los mismos tonos y motivos que podrán verse en el interior. A los espectadores «les servirá para entender lo que hay dentro».

Y dentro habrá muchas flores. Hechas una a una, a mano, para ser posadas sobre el vestido de la mezzo Beatriz Oleaga, que cantará acompañada del Galdós Ensemble y con el director Iván Martín al clave. Beistegui la convierte en un personaje de otra época, la que es el centro de la gala. Y para hacerlo sabe que todo parte siempre de la música. «Es lo primero que pido cuando me encargan un trabajo, el programa». Así es como empieza a imaginar la estética, el color, los volúmenes y los elementos necesarios para vestir el espectáculo. Entre las partituras están la 'Chacona' de Francesca Caccini (1587-1641), el poema musicado de Ana Bolena (1501-1536) 'O Death Rock Me Asleep', el aria de 'Dido & Eneas' de Purcell (1659-1695) 'When I Am Laid in Earth', el aria 'Lascia ch'io pianga' de Rinaldo de Haendel y piezas de Vivaldi, Agensi, Porpora y Walpurgis. «El ensemble quería dar voz a la mujer y todo surge de ahí. Está también la idea de la jaula».

Ampliar Autorretrato de Ana Simón Hinojo. A. S.

Además del traje «espectacular» de la mezzo, y de los motivos en las sillas y en el atril, Beistegui ha diseñado unos paneles que asemejan un lienzo del que parece que surge la cantante. «El espacio es pequeñito y por tanto no puede haber cambios de escenografía, así que hemos optado por estos paneles que se inspiran en las óperas barrocas», explica. Todo está elaborado en talleres de Bilbao, «con equipo local. Tenemos grandes profesionales y es importante decir que el nivel es muy bueno». Lo dice quien ha trabajado más de una década en la ópera de Gante y lleva dos inmersa en este mundillo.

Otra de las novedades de esta edición es que por primera vez la danza sube al escenario, y de la mano de Kukai. Cinco bailarines de la compañía interpretarán el domingo (18.45 horas) tres piezas de 'Las criaturas de Prometeo', el único ballet de Beethoven, junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra dirigida por Perry So. «Lo hemos llevado a nuestro terreno, la creación contemporánea de raíz tradicional», explica Alain Maya. «Más que escenificar episodios del mito de Prometeo hemos buscado la relación ente la música y el movimiento, aunque mostraremos elementos reconocibles».

En el caso de Ana Simón Hinojo, la artista es parte fundamental del concierto. En la sesión familiar preparada para el sábado (11.30 horas) y el domingo (16.00), mientras los miembros de Musbika tocan ella hará ilustraciones in situ. Es violinista y suele hacer retratos de compañeros, es decir, ya conecta ambas artes, pero esta vez se limitará al papel de ilustradora. Está convencida de que «el dibujo hace a los espectadores estar más presentes, sentir más esas emociones que provoca la música. Pasa de ser una experiencia solo sonora a ser visual, y eso da más presencia a las emociones».

De las emociones va precisamente la sesión. El amor, la ira, el aburrimiento -con una pieza compuesta por Musbika- el miedo... cada una de ellas tiene su sonido. Podrán escucharse, por ejemplo, 'Tritsch-Tratsch-Polka' de Johann Strauss, la suite de orquesta nº1 opus 46 de 'Peer Gynt', de Grieg, el 'Mambo' de 'West Side Story', de Leonard Bernstein. Todas, o casi todas, melodías que la violinista e ilustradora ya conoce pero que está escuchando repetidas veces para ver qué le sugieren a la hora de dibujar. Puede que hasta decida esperar al concierto para pensar en ello, para dejarse llevar. «Lo que tengo claro es que lo voy a hacer con más color del que utilizo habitualmente en mis retratos de músicos», adelanta.

