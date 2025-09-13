La verdadera chica Almodóvar

Esther García (Cedillo de la Torre, Segovia, 1956) tenía 17 años y estudiaba COU cuando alguien le pidió que se ocupara de presentar los contratos ... de 'Pim, pam, pum... ¡Fuego!' al sindicato vertical. Su vocación de maestra saltó por los aires en cuanto pisó el rodaje de la película de Pedro Olea. Decidió que quería formar parte de la troupe nómada e itinerante de la gente del cine. Y se bregó como secretaria de producción y cajera pagadora en mil películas: westerns, coproducciones fantásticas hechas con cuatro duros, capítulos de 'Curro Jiménez' (uno por la mañana y otro por la tarde) y comedias de Mariano Ozores como 'Los liantes' y 'Yo hice a Roque III', donde sospechaba lo que podía ocurrir con las actrices en los despachos.

Quien iba a pensar que su futuro profesional iba a ir unido al de un director autodidacta, entusiasta y divertidísimo, con el que en 1978 trabajó en un corto titulado 'Folle... folle... fólleme Tim'. Esther García es, desde hace cuarenta años, la mano derecha de Pedro Almodóvar en El Deseo, la productora que el cineasta montó en 1985 con su hermano Agustín. Premio Nacional de Cinematografía en 2018, la ganadora de seis Goyas (tres como directora de producción por 'Acción mutante', 'Todo sobre mi madre' y 'La vida secreta de las palabras', y tres como productora por 'Volver', 'Relatos salvajes' y 'Dolor y gloria') recibe en justicia el Premio Donostia por haber hecho de la independencia, el riesgo y la excelencia sus señas de identidad.

El Deseo ha dado la primera oportunidad a directores como Álex de la Iglesia, Isabel Coixet y Daniel Calparsoro, además de tender puentes con el cine latinoamericano a través de Guillermo del Toro o Lucrecia Martel. Su compromiso feminista le ha llevado a formar parte de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales).