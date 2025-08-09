Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 9 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

Ronda el año 2003 y el grupo La Fiesta, aprovechando que sube la marea, se monta en tu velero, se pone el sombrero y se echa a la mar entre poco sutiles gemidos de placer. Este «velero» juguetón procede de 'velum, -i' (velo, tela, vela de navío), un sustantivo neutro de la segunda declinación latina. En castellano, da dos palabras: 'velo' (tela), documentada desde los orígenes del idioma, y 'vela' (de barco), presente desde mediados del s. XIII. Esta división en dos vocablos se debe a que ya en latín, para referirse a las velas de navío, se tendía a emplear el sustantivo 'velum', por razones obvias, en su forma plural, 'vela'. El homógrafo 'vela' (candil), sin embargo, no procede del mismo étimo. Este es un derivado de 'velar' (estar sin dormir), que procede del verbo 'vigilare'. En castellano se documenta 'vela', primero, como la acción de velar; luego, como la persona que vela; y, por último, como el instrumento que usa para alumbrar su tarea.

Este «velero» al que nos invitaron a subir se documenta por primera vez, con uso adjetivo, allá por 1492, cuando Nebrija publica su celebérrimo diccionario. El docto humanista seguro que jamás imaginó, cuando incluía esta palabra en su lexicón, que unos siglos más tarde un grupo musical haría uso de su significado connotado para urdir una metáfora tan facilona y picante. Ay, ay, ay, ay.

Temas

cultura