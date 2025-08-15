El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vascos por el mundo musical

Ambición. Algunos intérpretes con carrera a sus espaldas se lanzan a grabar obras muy alejadas del repertorio autóctono y español

César Coca

César Coca

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:55

De Guridi, Sorozabal, Donostia, Arriaga e Isasi a Feldman, Messiaen, Schoenberg, Ginastera, Bach y Gubaidulina. Muchos intérpretes vascos con un puñado de discos a sus ... espaldas en los que abordaban obras de compositores vascos y españoles de ayer y de hoy se han lanzado a grabar piezas de músicos muy alejados de ese ámbito. A veces, incluso casi desconocidos en nuestras salas de concierto. Porque ¿cuántas obras de Morton, Feldman o Hans Eisler se han programado por aquí en la última década? No es que sea algo completamente inédito en la discografía de los artistas vascos. Lo que ahora llama la atención es la coincidencia en el mercado de un amplio grupo de esas grabaciones firmadas por artistas de entre 35 y 50 años a los que hemos identificado en mayor medida con obras mucho más próximas.

