Las hermanas Murua nacieron en un lugar rodeado de agua llamado Ugunaga, en una casita situada a más de un kilómetro del centro de Lizaro. ... Allí regresaban cada noche después de pasar el día entero en la trastienda del comercio de electrodomésticos que Joana y Marinieves atendían en la plaza. Se llamaba Electro-Gas, porque también vendían bombonas de butano y estufas catalíticas. Al fondo de la tienda, en una enorme cocina que daba a un patio con un gran plátano de sombra, la muchacha que cuidaba a las niñas, Marinieves, cocinaba, lavaba y escuchaba su serial preferido en la radio. Mientras planchaba, tarareaba anuncios y canciones. Sara y Beatriz aprendieron el anuncio del negrito del Cola-cao y coreaban con ella «Ese toro enamorado de la luna», intrigadas por aquel amor cósmico de un animal que abandonaba la manada. Joana atendía a los clientes, la oían hablar entre risas por la tienda. A veces, la veían entrar muy seria a la oficina. Su humor cambiante desconcertaba a las niñas. Si salía del comercio, la muchacha se hacía cargo de los clientes.

Sara y Beatriz jugaban todo el día en la trastienda procurando no enfadar a Marinieves. Se les permitía enredar teniendo cuidado de no romper las válvulas de los televisores averiados, y tenían prohibido tocar las radios y tocadiscos que reparaba su padre algunos domingos. Pero había electrodomésticos que llevaban años arrinconados allí. Dos frigoríficos eran Alaska y hasta se podían meter dentro. Estaba prohibido salir a la calle. Tampoco les permitían entrar en la pequeña oficina donde Joana guardaba una carpeta de fuelle para clasificar las letras, muy importantes para cobrar y pagar. Cogía unas cuantas letras de cambio, las guardaba en el bolso y decía «Voy al banco». O se metía en un taxi que la recogía a la puerta de Electro-Gas para ir a Bilbao. Ya no aparecía hasta la noche. En la oficina, oculta tras aquella carpeta de fuelle, siempre había una caja de chocolatinas rellenas: de praline, de avellana, de plátano... ¡riquísimas! Estaban envueltas en plata, cubiertas por un fajín de papel blanco en el que aparecía un dibujo de colorines con el fruto del relleno. Si lloraban cuando su madre se marchaba, -Beatriz siempre lloraba y preguntaba «¿Adónde vas, amatxu, dime dónde vas?»-, Joana daba a cada niña una chocolatina y desaparecía en el taxi a toda velocidad. Alguna vez contestaba: «A París en globo».

Sara y Beatriz iban desde el patio donde Marinieves tendía la ropa, esquivando la cocina vigilada, a refugiarse en ese reino de cartón lleno de aparatos averiados, bombonas de butano y cajas vacías que era la trastienda. De camino, robaban otra chocolatina en la oficina -solo una para que no se notara- y corrían a comérsela a terreno seguro. Con los embalajes de frigoríficos, habían construido contra la pared del fondo casas de pisos. Cada una tenía su propio edificio. Una hilera de bombonas impedía cruzar la trastienda de un lado a otro: era el río naranja de aquel mundo donde reinaba el desorden provisional del cartón. Marinieves no lo cruzaría; pero las niñas podían atravesarlo con pasos vacilantes por encima de las bombonas, esquivando los huecos, como si navegaran en una barca inestable aquel río extraño.

Cada noche, después de vivir entre Alaska, el patio y el río naranja, recorrían el camino que separaba el centro de Lizaro de las afueras para regresar a Ugunaga. Marinieves agarraba sus manos, tirándoles del brazo con fuerza. Se adelantaba a sus pequeños pasos como si remara con sus largas trenzas balanceándose a los lados de la cabeza; Sara a un lado, Beatriz al otro. Aquel gesto, espabilaba el sueño de las niñas. Joana se había quedado en la oficina de la tienda o en una casa del pueblo a firmar letras de cambio y reparar con el antenista televisores que no se veían bien… «Es un gran atraso no tener televisor», repetía cuando alguien entraba a la tienda. Si los clientes eran de caserío, les hablaba en vasco, con aquellas palabras que solo Marinieves y ella entendían; su padre les prohibía usar el euskera. Umeak eran los niños. Cuando en la casa había umeak, necesitaban un televisor Philips. «Abre las puertas al mundo», decía Joana. Beatriz se quedaba pensando en aquellas puertas mientras miraba el cartel rojo de Philips con estrellitas y letras doradas donde podía leer «Mejores no hay».

Joana llegaba a Ugunaga cuando sus hijas ya se habían dormido; Beatriz intentaba esperar despierta cada noche. En el duermevela, el estruendo de camiones al otro lado del río arrastraba por la carretera un estrépito de ruedas y gravilla que retumbaba en la pared de su cama. El sonido cantarín del río bordeaba la fábrica de lavadoras y la pequeña central eléctrica; mecía el sueño intermitente de las niñas. La vivienda olía intensamente a humedad. Las imágenes del trayecto nocturno ocupaban el fondo de la memoria de Beatriz al dormirse como una brisa de otro mundo. La noche tenía paredes negras de pinos recortados en forma de sierra hasta el cielo; era un pasillo de muros vegetales flanqueando la carretera hacia la hondonada.

Sara y Beatriz jugaban todo el día en la trastienda, su reino de cartón. Se metían dentro de dos frigoríficos Alaska y con los embalajes construían edificios

A un lado del río, se entraba al taller donde el padre de las niñas Murua fabricaba lavadoras con su propia marca, Camur. La madre de Sara y Beatriz vendía aquellas lavadoras en la tienda del pueblo con los televisores, los frigoríficos Westinghouse y los tocadiscos Telefunken. Un perro grande vigilaba jadeante desde el cartel '¡Ojo con el perro!' hasta el extremo de la vivienda; Tor tenía ensamblada su correa de cuero a un aro unido a una larga cadena que separaba Ugunaga del resto del mundo como un límite aéreo.

En aquel barrio Calixto Murua había alquilado una pequeña central eléctrica llena de posibilidades. Quería trabajar para sí mismo, el único modo de prosperar. Se aseguró un derecho de compra y allí nacieron muy seguidas Sara y Beatriz. Calixto Murua no podía consolarse de no haber concebido un varón. Pero pronto empezaron los gritos del matrimonio y no estuvo seguro de desear más hijos, Joana no estaba preparada para ser madre. Al atardecer, Murua miraba exhausto la pequeña central eléctrica de Ugunaga, junto a la casa blanca donde vivían. Contemplaba las torres metálicas a un lado del río «llenas de energía», pensaba con orgullo. Él había puesto en marcha todo aquello. Cuando alquiló la central en desuso, lo habían tomado por loco; sin embargo, había logrado hacerla funcionar. Aquel paisaje metálico elevado hacia el cielo consolaba la temperatura agitada de su pensamiento. Ya había oscurecido cuando llegaba a cenar exhausto, después de haber comido solo un bocadillo a mediodía para no distraerse del trabajo. Encontraba a su mujer con el rostro sombrío: no sabía cocinar, parecía desbordada por las labores de casa, el cuidado de las niñas, la tienda. Pronto decidieron contratar una muchacha; así entró Marinieves a poner orden en sus vidas.

A los cinco años el miedo impregnó la imaginación exaltada de Beatriz con el aroma a resina de los pinos. Conserva la imagen de Joana presionando su cabeza contra la pared de azulejos blancos como si quisiera atravesarla. Un domingo por la tarde que Marinieves no estaba, empezó a gritar tan fuerte que Beatriz huyó de la casa con su muñeca tapándose los ojos. A la muñeca se le desencajó la cabeza y cuando se puso a llorar no veía a Sara por ningún lado. Tuvo que enterrar la cabeza ella sola en el pinar. Unas horas después, vio a su padre levantar la trampa del suelo tirando de una cuerda. Dejaba un rectángulo luminoso en la cocina hacia las escaleras que descendían al sótano, donde tenían prohibido bajar. Lo veían trabajar desde allí arriba, asomadas al rectángulo iluminado. La sombra de Calixto Murua inclinada sobre una mesa de delineante se proyectaba en la pared dibujando máquinas misteriosas. Manejaba compases y largas reglas sobre la mesa: redondas, triangulares, onduladas.

Joana golpeó su cabeza contra la pared de azulejos y salió a la oscuridad diciendo: «Madre mía en mala hora te perdí». «¿Pero de qué madre hablaba: la madre era ella…?» Sara se coló escaleras abajo al sótano prohibido 'No pasar. Ez sartu' como decía otro cartel junto al perro policía. «Estamos solitas», susurró Sara golpeando la pared con una mano y sosteniendo la muñeca sin cabeza en la otra. «Toc-toc, estamos solitas», Beatriz se asomó a la oscuridad tras su madre. En el sótano Calixto Murua manejaba la regla de cálculo y las extrañas figuras sin levantar su cabeza del plano.

El sombrío barrio encerraba la casa del agua entre paredes de pinos recortados; la casa ocultaba a la familia en la cocina blanca, la cocina aprisionaba a las niñas. El taller, la fábrica de lavadoras, la central eléctrica y el agua borrando sus recuerdos hasta convertirlos en otra cosa… La trampa de luz suspendida en el suelo; la trampa oscura de la memoria nutriendo de extrañeza la eternidad de su infancia. Tuvieron que pasar muchos años para que Beatriz Murua comprendiera la importancia que el agua había tenido en su vida ocultando en una narrativa invisible sus primeros recuerdos.