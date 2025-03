Al habla con Territorios

Comenta Compartir

Una tarde de 2002, tras haber leído tranquilamente el periódico, un impulso un poco disparatado me empujó a descolgar el teléfono, marcar el número de ... EL CORREO y pedir que me pasaran con la responsable de Territorios. Me atendió con amabilidad Nieves Fontova, a quien manifesté mi deseo de escribir en el suplemento y mi convicción de que podría hacerlo bien. Me gustaba leer y me gustaba escribir; y a mis veinticinco años, esas credenciales parecían suficientes. Al otro lado de la línea todo debió sonar bastante pintoresco, pero, a pesar de ello, Nieves Fontova me preguntó si solía leer libros en euskera, le respondí que sí, y me encargó, imagino que como prueba, entrevistar a Jasone Osoro, que acababa de publicar 'Desnudos', la traducción al castellano de 'Korapiloak'. Acepté el encargo, mandé el texto y pude comprobar asombrada y orgullosa que la entrevista se publicaba entre las páginas culturales que yo leía cada semana.

A partir de ese momento, firmé muchas otras entrevistas, reportajes, críticas y algunos relatos. Si tuviera que elegir alguno de aquellos textos, creo que me quedaría con la entrevista que le hice a Alberto Méndez, el autor del espléndido libro de relatos sobre la Guerra Civil 'Los girasoles ciegos'. Hablé con él en abril de 2004 y en diciembre de ese año conocimos la triste noticia de su fallecimiento. En octubre de 2005, le concedieron el Premio Nacional de Narrativa. Diez años después, la Universidad de Zurich celebró un Congreso centrado en 'Los girasoles ciegos'. La organización contactó conmigo porque, por lo visto, solo César Renduelles y yo alcanzamos a entrevistarlo, y querían incluir mi texto en un libro. Qué rápido me parece que sucedió todo para Méndez, y qué rápido ha transcurrido el tiempo, en realidad: me cuesta creer que hayan pasado veinticinco años ya desde el día en el que, sin pensarlo demasiado, decidí llamar a Territorios. Echo de menos a aquella joven que se dijo por qué no.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

cultura