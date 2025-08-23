El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bryan Cranston y Diane Lane interpretaron al guionista y su esposa en la película de Jay Roach. Abajo, Dalton Trumbo en 1947. Agencias

Trumbo y la caza de brujas

La película 'Trumbo. La lista negra de Hollywood' cobra plena vigencia en la presente oscuridad política y social de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump

Juan Bas

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:09

Tengo un recuerdo nítido de la tarde que mi abuelo Juan Bas me llevó al cine Vistarama de Bilbao para ver 'Espartaco' (Stanley Kubrick, 1960). ... Era 1971, tenía once años y me encantó la elegante sala con pantalla gigante para películas rodadas en 70 mm, como aquella. 'Espartaco' me dejó con la boca abierta, sin que nada me dijese entonces el nombre del guionista que la había escrito, Dalton Trumbo, ni la novela de Howard Fast en que se basaba, la cual leí mucho después. Fast, al igual que Trumbo, era militante del Partido Comunista de Estados Unidos, que era legal; también fue inscrito en la lista negra y privado de firmar su trabajo. Dos años después vi 'Johnny cogió su fusil' (1971, estrenada en España en 1973), la única película que dirigió Trumbo, a partir de su propia novela, y me informé de quién era aquel prestigioso guionista y de su historia de penado con cárcel y ostracismo profesional por mantener la coherencia y su integridad ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la caza de brujas, alentado por los grupos de presión de extrema derecha y anticomunistas. Para escribir este artículo, he vuelto a ver la notable película 'Trumbo' (Jay Roach, 2015), a quien encarna el excelente actor Bryan Cranston (que se hizo muy conocido como protagonista de la serie 'Breaking Bad'); Diane Lane está así mismo muy bien en el personaje de la abnegada esposa.

