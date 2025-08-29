El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imelda Staunton, en primer término, junto a Olvia Colman y Claire Foy, las tres actrices que han interpretado a Isabel II. Abajo, la reina en 2022.
Entre la realidad y la ficción

Tras las puertas cerradas de la realeza

La serie 'The Crown' bordea hasta el límite la frontera de la realidad al narrar los avatares de los Windsor. Cuanto más cercanos son los hechos, más difícil para los guionistas

Lourdes Gómez

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:47

Patinaba la princesa Diana por los pasillos del Palacio de Buckingham? ¿Bailó su tema favorito de Billy Joel, 'Up Town Girl,' para celebrar el cumpleaños ... de su marido y actual rey, Carlos III, en un secretísimo ardid escenificado en una gala de la Royal Opera House? ¿Se perdió el príncipe Guillermo por la finca de Balmoral, bajo la intensa lluvia escocesa, cuando le comunicaron la violenta muerte de su madre? ¿Lloró Margaret Thatcher ante Isabel II en un momento de las muy confidenciales audiencias semanales de los monarcas y primeros ministros británicos? Este y otros episodios de discutida precisión histórica se narran en 'The Crown', la popular serie de Netflix sobre las vicisitudes de la familia real en las seis décadas del reinado de Isabel II, que bordea hasta el límite la frontera de la realidad.

