Teju Cole, periodismo y compromiso

El hotel donde recibe el escritor tiene en el hall una enorme mesa de madera donde reposan los periódicos nacionales del día. En paralelo, alineados ... a la derecha, como si vinieran de otro mundo, están 'Le Monde' y 'The New York Times', donde escribe sus crónicas Teju Cole (Michigan, 49 años). El suyo es un hermoso ejercicio de periodismo literario construido con los mimbres del conocimiento, el compromiso y una voz llena de experiencias personales. Afincado en Estados Unidos, pero de origen africano, es profesor de literatura inglesa en la Universidad de Harvard, narrador, ensayista, historiador del arte y fotógrafo. Debutó como novelista a los 32 años con 'Cada día es del ladrón' (2007), a la que siguió la multipremiada 'Ciudad abierta' (2013), protagonizada por un psiquiatra en horas bajas que se refugia en la música y vagabundea por Manhattan tras el 11-S. El éxito de la novela le abrió las puertas de los grandes periódicos internacionales y publica sus artículos, además de en 'The New York Times', en cabeceras como 'The Guardian' y 'New Yorker'.

Una selección de esos trabajos da forma y sentido a 'Papel negro', su nueva colección de ensayos publicada por Acantilado. Viaje desde Boston para hacer promoción y recibe a su interlocutor en la cafetería de un hotel de lujo de la cosmopolita y gentrificada Barcelona, emplazado en el cielo de la calle Mallorca. Pernoctar aquí esta noche cuesta 535 euros. A su lado, como si fuera una prolongación de sí mismo, hay una cámara de fotos apoyada en un trípode. Al fondo, tras la cristalera que abre la estancia a un patio interior, luce un fastuoso piano de cola.

Como señala en el prólogo, 'Papel negro' es «el relato de cómo he buscado la ayuda de fotógrafos, poetas y pintores para captar la sabiduría latente en la oscuridad». Este libro enlaza con los textos recopilados en su obra anterior, 'Cosas conocidas y extrañas' (2018), en concreto, con el epílogo de esta, 'Punto negro', un texto autobiográfico en el que narra cómo una noche perdió la visión de un ojo -súbitamente- después de leer algunos fragmentos del diario de Virginia Woolf donde habla de su derrota en la lucha contra la depresión. La posterior caminata nocturna por las calles de Nueva York entronca con la oscuridad a la que remiten las 'Elegías' incrustadas en la segunda parte del libro, donde homenajea a su abuela materna y dialoga con las sombras presentes de Edward Said y John Berger.

Sus «amigos literarios»

En 'Papel negro' hay un eje temático definido, «sobre todo en la segunda mitad, donde me centro en la crisis política actual, filtrando esa crisis con experiencias propias que tengo con el arte, la fotografía y los viajes», explica el autor. En ambos títulos hay una serie de escritores, pensadores, músicos o cineastas que aparecen de manera recurrente. «Tengo un pequeño grupo de amigos literarios a los que sigo. Siempre vuelvo a James Baldwin, a Susan Sontag, a Sebald, a John Berger, porque son los autores que me ayudan a reflexionar y con los que aprendo». De hecho, es partidario de profundizar en temas o personajes «hasta saberlo todo de ellos».

Eso es lo que hizo hace una década cuando viajó a Italia siguiendo los pasos de Caravaggio. «Tardé cuatro años en escribir ese texto. Fue una inmersión total en su vida y su obra». En ese ensayo de treinta páginas, el más extenso de todos y el que abre el volumen, Teju Cole no solo estudia al «artista incontrolable por excelencia», sino que conecta su empatía con el sufrimiento humano con los tiempos actuales. Esa es una de las habilidades del escritor: ponerse en la piel de los otros. Tal vez porque él mismo ha pertenecido o pertenece a esos otros. «Comencé a convertirme en africano hace treinta años. Ocurrió cuando dejé Nigeria y me mudé a EEUU. Nací allí en 1975 y durante los siguientes diecisiete años Nigeria fue mi hogar», escribe en la crónica central del libro. «En ese mismo proceso empecé a hacerme negro, una condición que englobaba todo un pasado colonial ligado a la esclavitud y a la rebelión contra el esclavismo».

El choque entre esas dos culturas y esas dos ciudades, Lagos (donde vivió su infancia) y Michigan (donde se estableció tras dejar Nigeria), no fue fortuito ni traumático. Al fin y al cabo, dice, «todas las ciudades del mundo se parecen». Y puntualiza: «Nunca he sido una persona tribal…Rembrandt no es un gran artista extranjero, sino simplemente un gran artista. No me gusta dividir el mundo. Conecto con lo que me emociona sin diseccionarlo».

Lo que sí disecciona Cole (con enorme precisión) es cada tema al que se enfrenta. La presencia del yo en sus textos -algo denostado en la prensa española- es testimonial. «Todo el mundo escribe sobre sus traumas y su identidad sin pudor… A mí me interesa el arte, la inmigración y la identidad negra y, por supuesto, la lucha por los derechos y las reivindicaciones sociales».

La afinidad entre sus intereses artísticos y la actualidad política va de la mano en su discurso. En el tercer apartado de 'Papel negro', que está compuesto por una magnífica serie de retratos de fotógrafos, Teju Cole cita a Robert Capa: «Si tus fotografías no son lo bastante buenas es porque no estás lo bastante cerca».

-¿Qué perdemos como espectadores, y como seres humanos, si no miramos el mundo de forma minuciosa, en sus detalles más nimios?

- Yo necesito prestar atención a la vida. No quiero llegar al fin de mis días y decirme: tendría que haberme fijado más en las cosas. Quiero existir -y estar en el mundo- de forma que añada vida a los otros y no lo contrario… Baldwin decía que ser inteligente en este país implica estar constantemente indignado. Y es verdad. Si yo hubiera hecho lo que Bush hizo en Irak, me mataría.

Uno de los debates que plantea el libro es la legitimidad o no de determinadas prácticas periodísticas. El interrogante lo abrió en 2003 Susan Sontag en su ensayo 'Ante el dolor de los demás'. Cole reformula esa idea de esta manera: ¿ha sido asimilado el fotoperiodismo como parte del circo de una sociedad abocada al espectáculo? Y expone varios sucesos recientes que ha estudiado y documentado. Por ejemplo, el caso del barco que se hundió en la costa italiana con seiscientas personas a bordo en 2016. O la muerte en la frontera de México con EEUU de un padre y su hijo, cuyas imágenes espeluznantes publicó 'The New York Times' en 2019. «Las fotografías son espejos, no ventanas» advierte. «Y lo que reflejan es irreconciliable con nosotros mismos. Hacer determinadas fotos es espantoso, pero no hacerlas puede ser peor».

Enemigo de todo aquello que tenga que ver con la intolerancia y la coacción, Teju Cole asegura -refiriéndose a las políticas de Donald Trump- que siempre discrepará de la idea de que «las fronteras de un país son más importantes que las vidas de las personas». Y arremete contra la demonización de los inmigrantes con una frase tan lúcida como severa: «La gente a la que hemos hecho sufrir de manera extrema nos recuerda algo que no queremos recordar: que nosotros también podemos sufrir de una manera extrema».

Reflexivo y combativo, cómodo en su papel de intelectual moderno, Cole espolea al lector para que se niegue a olvidar las ofensas del pasado; para que no participe de lo que él llama «la lógica de la crisis y el cálculo del mal menor». E incide en el poder sanador de la literatura. Reconoce que no detiene bombas ni nos hace más empáticos, pero sí que es capaz de salvar vidas individuales: «Algo tan estimulante como fecundo sucede cuando te levantas de madrugada y sacas un libro de poesía de tu biblioteca», apunta.

'Papel negro' y 'Cosas conocidas y extrañas' constituyen un díptico ensayístico con afán totalizador y una brillante sencillez en la exposición de sus temas. «Necesito saber qué me entristece, no con la esperanza de eliminar la tristeza, sino con la esperanza de disminuirla», escribe el nigeriano en las primeras páginas del libro. ¿Qué le entristece a Teju Cole? «Nunca seré totalmente feliz… Creo que tenemos una responsabilidad de disfrutar lo que podamos de la vida. Disfrutar de una comida, de un cuadro, de un paseo. ¿Por qué este tipo de placeres son importantes?», se pregunta el escritor levantando las manos mientras sus ojos cobran un brillo especial. «Quizás porque toda la belleza que vemos a nuestro alrededor es vulnerable… Yo no busco la máxima felicidad en la vida, sino simplemente estar presente en el presente que estoy viviendo».