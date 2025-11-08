Talleres de lectura

Hace poco asistí a un taller de lectura de los que se organizan en mi ciudad desde hace ya unos años. No se trata de ... un club de lectura en el que los integrantes se ponen de acuerdo en un libro, cada uno lo lee en su casa y luego se reúnen una vez al mes para comentarlo con o sin la presencia del autor. Un taller es algo distinto: normalmente hay un animador que decide el tema o elige los fragmentos que se van a presentar y, a partir de ahí, los participantes se reúnen una o dos veces por semana para leer en voz alta frente a todos los demás los textos que les hayan tocado.

Poco a poco, van progresando, van leyendo con mejor entonación, con más pausas, con sentido dramático, en voz más alta y más clara. Durante unas semanas (o un par de meses, dependiendo de lo ambicioso que sea el proyecto) ensayan regularmente, hablan de los textos, se pasan pequeños consejos sobre cómo mejorar y, cuando llega el momento, deciden en qué lugar van a ofrecer la lectura, qué se van a poner -nada excesivo ni estridente, pero sí algo que dé una unidad, como en un coro- y cuándo va a ser el evento. Con las redes sociales, hacer un poco de publicidad no resulta difícil.

El día elegido se hace la lectura -esta vez ya con público- presentada por el moderador del taller, que habla un poco del autor o los autores de los textos originales y va uniendo los fragmentos con sus intervenciones. A veces, después se ofrece una copa de vino y algo de picar y, con eso, un montón de personas pueden, del modo más fácil, sencillo y económico, acceder a libros o a temas que jamás se les habrían pasado por la cabeza y descubrir la magia de la lectura en voz alta que luego podrán usar también para leerle cuentos a los hijos, los nietos y los sobrinos. Algunos, una vez enamorados de la idea, van a leer gratuitamente a residencias de ancianos, a guarderías, a cualquier lugar donde se les invite y, con eso, extienden el amor por los libros y por las historias. Además, sirve para hacer amigos y para aprender a atreverse a hacer algo en público, sin miedo al ridículo o a la vergüenza.

A mí me parece una idea magnífica y por eso la comparto aquí, porque sería muy hermoso que hiciera escuela, ahora que dicen que las máquinas lo hacen todo mejor que los humanos.