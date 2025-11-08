El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
Logo Patrocinio
Adobestock
La mirada

Talleres de lectura

Elia Barceló

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Hace poco asistí a un taller de lectura de los que se organizan en mi ciudad desde hace ya unos años. No se trata de ... un club de lectura en el que los integrantes se ponen de acuerdo en un libro, cada uno lo lee en su casa y luego se reúnen una vez al mes para comentarlo con o sin la presencia del autor. Un taller es algo distinto: normalmente hay un animador que decide el tema o elige los fragmentos que se van a presentar y, a partir de ahí, los participantes se reúnen una o dos veces por semana para leer en voz alta frente a todos los demás los textos que les hayan tocado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  7. 7

    Desalojan a la mayoría de inquilinos del edificio de Mazarredo que será un hotel
  8. 8 Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año
  9. 9

    Multa de 22.000 euros al dueño del local «sin licencia» que causó el derrumbe en Santurtzi
  10. 10 Vuelve el agua potable a Santurtzi, Portugalete y Sestao; pero la avería persiste en Trapagaran y Muskiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Talleres de lectura

Talleres de lectura