Así suenan los himnos de la Transición: De 'Mi querida España' a 'Al Alba'

Concierto de Raimon en la Facultad de Economía de la Complutense en mayo de 1968

Joseba Martín Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:56 | Actualizado 12:02h. Comenta Compartir

Antes de la muerte de Franco los cantautores ya habían abierto brecha con canciones que circulaban de forma clandestina: en 'Gallo rojo, gallo negro' (1964), de Chicho Sánchez Ferlosio, el negro es grande y cobarde, el fascismo, la dictadura, y el rojo, pequeño y valiente, es la lucha antifascista. En 'Al vent' (1964) Raimon simboliza la entrega a la vida, a la lucha, mientras en 'Què volent aquesta gent' (1968) María del Mar Bonet denuncia la muerte del estudiante Rafael Guijarro, detenido en casa de madrugada y arrojado por una ventana por la Policía; fue versionada en castellano por Elisa Serna en 1973. En 'A galopar' (1969) Paco Ibáñez toma el poema de Rafael Alberti, compuesto durante la Guerra Civil, para llamar a la lucha y la resistencia. 'L'estaca' (1969) de Lluís Llach es el símbolo de la dictadura que hay que tumbar entre todos; fue versionada en euskera por Gorka Knorr como 'Agure zaharra' en 1976. 'A cántaros' (1972), del recientemente fallecido Pablo Guerrero, usa la lluvia como una metáfora de la libertad, necesaria para la catarsis y la liberación. Y un grupo madrileño desconocido, Los Lobos, graba 'Vientos del pueblo' en 1972, un poema de Miguel Hernández que simboliza la resistencia y la lucha popular contra la opresión.

1 Cecilia 1975 'Mi querida España'

Reflexión crítica sobre el momento. La versión original, censurada, incluía «Esta España viva, esta España muerta», «Esta España joven, esta España vieja» y «Esta España en dudas, esta España ciega».

2 Rosa León 1975 'Al alba'

Compuesta por Luis Eduardo Aute antes de los últimos fusilamientos del régimen. Fue la propia cantante quien estableció dicha conexión en sus conciertos.

3 José Antonio Labordeta 1975 'Canto a la libertad'

Compuesta meses antes de la muerte de Franco, no se grabó hasta 1986 y fue cara B de un single. En 2011 se propuso como himno de Aragón, pero fue rechazado con los votos de PP y Partido Aragonesista. Se le considera el himno no oficial.

4 Jarcha 1976 'Libertad sin ira'

Encargada al grupo de Huelva para el lanzamiento de 'Cambio 16'. Propone la búsqueda de la libertad sin violencia, a través de la concordia. Prohibida en radio y televisión, contaba con la voz de Maribel Quiñones, Martirio más adelante.

5 Bibiano 1976 'O can'

También conocida como 'Can de palleiro' (perro de pajar, el que vigila la hacienda). Es una metáfora de Franco, gallego de nacimiento, «rabioso y viejo». Cuando se cantaba en directo, el estribillo de «Abaixo a dentadura» se convertía en «Abaixo la dictadura».

6 Vino Tinto 1976 'Habla, pueblo'

Creada para la campaña sobre el referéndum para la reforma política, el primer sufragio universal tras la muerte de Franco. Compuesta por Álvaro Nieto Rodríguez, autor de jingles publicitarios como 'Vuelve, a casa vuelve' (El Almendro) o 'Por fin llegó la cosecha' (Domecq).

7 Rosa León 1976 'Porque no estamos conformes'

Letra del poeta vasco Jesús Munárriz que critica las desigualdades y la manipulación durante la incertidumbre de la Transición. «Porque venimos callando / callando desde pequeños / Porque ya estamos cansados / de que todo lo hagan ellos».

8 Lluís Llach 1977 'Campanades a morts'

Composición de veinte minutos que recuerda la masacre del 3 de marzo de 1976 en una iglesia de Zaramaga (Vitoria-Gasteiz), donde cinco trabajadores en huelga murieron por disparos de la policía.

9 Luis Pastor 1977 'Los tiempos están cambiando'

«Están cambiando los tiempos, están cambiando ¡qué bueno!, por mucho que le llaméis no saldrá del agujero». En su cara B aparecía «Un grano no hace granero / pero ayuda al compañero», otra llamada a la unidad en la lucha por la naciente democracia.

10 Elisa Serna 1977 'Choca la mano, hermano'

Madrileña exiliada en París, contó con el apoyo de Paco Ibáñez. Varias de sus canciones fueron censuradas. «Choca la mano, hermano, bienvenido a la unidad… vamos que tendría gracia, que por falta de unidad, no llegue la democracia. ¡Que viva la lucha popular!»

'Guk euskaraz…' El colectivo Ez Dok Amairu vehiculó la Nueva Canción Vasca. Cantada en euskera, hacía referencia al propio idioma, a la construcción nacional o a la lucha, como en 'Zenbat gera' de Benito Lertxundi, 'Guk euskaraz, zuk zergatik ez' de Urko o 'Euskalerri nerea' de Xabier Lete. Expresaba la rebeldía juvenil ('Ez gaude konforme' de Lourdes Iriondo) y la solidaridad obrera ('Langille batek dio' de Mitxel Etxegaray, alias de Imanol). También se denunciaba la tortura ('Itziarren semea' de Pantxoa eta Peio, con letra de Telesforo Monzón), el proceso de Burgos ('Burgosko prozesua' de Maite Idirin) o las muertes de manifestantes contra la contaminación por disparos policiales ('Caminito de Erandio' de Imanol). Hay muchas más, pero, en cualquier caso, la barrera del idioma impidió que las canciones trascendieran su espacio natural.