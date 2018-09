Stefan Zweig: Un europeo con memoria

«Nací en 1881, en un imperio grande y poderoso, pero no se molesten en buscarlo en el mapa: ha sido borrado sin dejar rastro (...) También he perdido mi patria propiamente dicha, la que había elegido mi corazón, Europa, que se ha suicidado desgarrándose en dos guerras fratricidas». En su última obra, 'El mundo de ayer. Memorias de un europeo', escrita en 1942, Stefan Zweig describía la tristeza e incomprensión que le causó cómo sus 'compatriotas', los europeos, habían destruido todo un mundo.

Un mundo culto y refinado en el que él, hijo de una familia judía acomodada, se dedica a leer, traducir y coleccionar libros, a prepararse para escribir. Un tiempo en el que Rilke, Rolland, Schnitzler, Rodin, Yeats, Pirandello, Válery, Freud, Mann o Gorki le reciben en sus casas o le acompañan en las tertulias de los cafés vieneses.

El desarraigo final no oculta la ingenuidad de un hombre que, pese a ser inteligente, culto y sensible, ignora la incapacidad del viejo orden para gestionar los cambios sociales producidos por la industrialización y los nacionalismos. No abrirá los ojos hasta la Primera Guerra Mundial, en la que fue enviado a Polonia a servir en los servicios de propaganda.

En 1916 se exilía a Salzburgo, donde reside hasta la llegada de Hitler al poder en 1933. Esta vez ve el peligro a la primera y, convertido ya en un reputado autor, decide emigrar sin un rumbo fijo. En 1942, los alemanes parecen tener la guerra a su favor y Zweig, convencido de que nada les detendrá, se suicida junto a su esposa. Están en Petrópolis, Brasil, una «nación construida sobre un mestizaje libre y desinhibido... No hay barrera de color, ninguna segregación, ninguna clasificación arrogante... ¿Quién aquí se jactaría de pureza racial?»