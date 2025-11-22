La sombra de Franco en la lírica

Las grandes pasiones de Franco eran la caza y la pesca, además del cine y la televisión. Tenía debilidad por la serie 'Kung Fu' y ... es sabido que llegaba a modificar sus horarios oficiales para no perderse las andanzas del monje Shaolin, el 'pequeño saltamontes' que interpretaba David Carradine. Lo que no le arrebataba ni le quitaba el sueño era la ópera. Las pocas veces que acudió -ya fuera en Bilbao, Madrid, Barcelona o San Sebastián- lo hizo siempre obligado. Entre 1939 y 1962 se dejó ver en las funciones de gala que se ofrecían en su honor, pero es probable que confundiera a Victoria de los Ángeles con Carmen Sevilla. No tenía oído ni cultura musical.

Su debut como espectador operístico tuvo lugar en el Teatro Arriaga, el 19 de junio de 1939, mucho antes de que naciera la ABAO. Las llamadas 'Fiestas de la Liberación', que se prologaron todo un fin de semana para festejar la conquista militar de la capital vizcaína, no solo incluían misas, desfiles, regatas y conciertos de las bandas de música de Pamplona y Segovia. También se ofreció una representación de la ópera 'Aida', de Verdi, con un elenco español -del que no se guarda memoria- y la colaboración de la Sociedad Coral. La celebérrima 'Marcha triunfal' sería con toda seguridad lo más aplaudido.

No mucho después, el 27 de enero de 1942, también se organizó en el Gran Teatre del Liceu una velada especial para mayor gloria de Franco. En esa ocasión se escogieron fragmentos de 'Madama Butterfly' y 'Lohengrin'. Entre los cantantes, se encontraban las sopranos Mercedes Capsir y Hilde Kontezni, así como los tenores Juan Nadal y Joachim Sattler. Se dice en las crónicas que en el intermedio todos los artistas y el público corearon el 'Cara al sol' con el brazo en alto. Un gesto que también solía repetirse en la Scala de Milán en tiempos de Mussolini, únicamente cambiaba la canción: en Italia se entonaba el himno fascista 'Giovinezza'.

La recepción en Barcelona le causó buena impresión pero sin exagerar, porque tardó 20 años en volver a la ópera. El 10 de septiembre de 1962 acudió a la representación escenificada de 'La Atlándida', ópera póstuma de Manuel de Falla, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, con la soprano Victoria de los Ángeles y el barítono Luis Villarejo como solistas, arropados por la Orquesta Nacional de España y el Orfeón Donostiarra, a las órdenes de Rafael Frühbeck de Burgos.

Ampliar Luciano Pavarotti, el 11 de septiembre de 1972, cantó en 'La Bohème' con Mirella Freni. E. C.

El cambio de gestión del Liceu

Aquellas obligaciones aburrían soberanamente a Franco. El propio crítico musical Antonio Fernández-Cid, una firma de prestigio de 'Arriba' y 'Abc', no se andaba con paños calientes: «Franco carecía de sensibilidad artística». Eso sí, al morir sacudió el panorama lírico, sobre todo en Barcelona, donde se celebraba la temporada principal de España, ya que el Teatro Real estuvo cerrado entre 1925 y 1966, funcionó como sala de conciertos hasta 1988 y no retomó su carácter de coliseo de ópera hasta 1997.

El Liceu se identificaba con la alta burguesía asociada al franquismo. En los primeros meses de 1976 no faltaron algaradas y ataques aislados a los asistentes.El número de abonados cayó en picado y los problemas financieros se recrudecieron. La gestión privada del teatro, que había funcionado durante más de un siglo, se hizo insostenible. La crisis se zanjó en 1980 con la creación del Consorcio, con participación de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, Diputación y Ministerio de Cultura.

¿Y la ABAO? En su caso no vivió ninguna debacle tras la muerte de Franco. Impulsada en 1953 por cuatro amantes de la lírica, no había perdido el espíritu de los primeros tiempos. Programaba ocho títulos, que se concentraban en septiembre, con la flor y nata de la lírica mundial. Se ofrecía una única función de cada ópera y algunos cantantes hacían doblete, como Josep Carreras que en 1977 cantó en 'L'elisir d'amore' y 'Don Carlo'. Eran muchos los que llegaban directamente del Festival de Salzburgo para salir a escena en el desaparecido Coliseo Albia.

No faltaba presupuesto y se podía pagar a los divos más cotizados. La ABAO tenía prestigio y apoyo social, sin temor al acoso o amenazas de los militantes contrarios al antiguo régimen. En 1976 accedió a la presidencia Eugenio Solano, que se mantuvo en el cargo durante más de ocho años. Fue un periodo de regeneración y fortaleza para la ABAO, con el respaldo de instituciones públicas y privadas. Se profesionalizaron las tareas organizativas y se consolidó una base de socios muy plural.