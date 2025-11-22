El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Josep Carreras, el 5 de septiembre de 1977, con la soprano Rosetta Pizzo, en 'L'elisir d'amore'. E. C.
La sombra de Franco en la lírica

La supuesta identificación del núcleo duro del Liceu con el régimen franquista le pasó factura, mientras la ABAO se hizo más fuerte

Isabel Urrutia Cabrera

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

Las grandes pasiones de Franco eran la caza y la pesca, además del cine y la televisión. Tenía debilidad por la serie 'Kung Fu' y ... es sabido que llegaba a modificar sus horarios oficiales para no perderse las andanzas del monje Shaolin, el 'pequeño saltamontes' que interpretaba David Carradine. Lo que no le arrebataba ni le quitaba el sueño era la ópera. Las pocas veces que acudió -ya fuera en Bilbao, Madrid, Barcelona o San Sebastián- lo hizo siempre obligado. Entre 1939 y 1962 se dejó ver en las funciones de gala que se ofrecían en su honor, pero es probable que confundiera a Victoria de los Ángeles con Carmen Sevilla. No tenía oído ni cultura musical.

