El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Cuartel de Loiola. EFE
Tiempo de libertad

Soldado de Franco

Félix Maraña

Félix Maraña

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Aunque soy consciente de no haber sido el único, cuando en 1975 se muere Franco, uno era soldado con galones, muy pobres, por cierto, en ... el cuartel de Loiola, en San Sebastian. Tenía el privilegio de ser uno de los enchufados, aunque a mí no me enchufó nadie, sino por ser más rápido al teclado en la Lexicón de Olivetti, en la Caja de Reclutamiento. Aquel 20 de noviembre fui al dentista en la calle Urbieta, pues debía extraerme una muela que se había portado muy mal conmigo. Se oían rumores de que nos iban a acuartelar y que se había producido un golpe de Estado en Madrid. Pero en 1975, la cultura se confundía con la aspiración a la libertad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  5. 5 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  6. 6 «Me duele mucho que seis jugadores navarros hayan disputado la Youth League con el Athletic»
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10 Zara rompe el mercado del running con un precio insólito en sus nuevas zapatillas de placa de carbono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Soldado de Franco

Soldado de Franco