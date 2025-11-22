Soldado de Franco

Aunque soy consciente de no haber sido el único, cuando en 1975 se muere Franco, uno era soldado con galones, muy pobres, por cierto, en ... el cuartel de Loiola, en San Sebastian. Tenía el privilegio de ser uno de los enchufados, aunque a mí no me enchufó nadie, sino por ser más rápido al teclado en la Lexicón de Olivetti, en la Caja de Reclutamiento. Aquel 20 de noviembre fui al dentista en la calle Urbieta, pues debía extraerme una muela que se había portado muy mal conmigo. Se oían rumores de que nos iban a acuartelar y que se había producido un golpe de Estado en Madrid. Pero en 1975, la cultura se confundía con la aspiración a la libertad.

En Euskadi también se murió Franco, que ese verano ya no vino con el 'Azor' a la playa de San Sebastián, pero antes se nos había muerto aquí en junio el poeta y euskaltzale Gabriel Aresti. En abril, dos jóvenes USA, que habían leído a Marcuse, fundaron un imperio con el nombre de Microsoft, invento que, como decía García Márquez, nos regaló a los escritores horas de vida y de sueño. Se jubiló la Olivetti.

En el cuartel, nuestra casa, me enteré de que Bill Gates y Paul Allen habían inventado el trasto desde el que escribo. En Europa, al arrimo de los aires de la Beat Generation, comienza a hablarse de la cultura underground, pero nosotros estábamos pendientes del parte médico habitual, hasta que llegó la madrugada del 20 de noviembre.

En Donostia, ese mismo día salió la revista 'Kurpil', cuya portada entera, en riguroso blanco y negro, era una fotografía del joven enterrador del cementerio de Bergara. El Gobierno Civil nos llamó al orden, sin más, como en septiembre, todavía con el olor a muerte de los últimas sentencias de pelotón de Franco, la revista 'Triunfo' había sido censurada por un reportaje en el que se hablaba de libertad. En el cuartel, el alférez rojo nos dejaba leer la revista 'Triunfo' y la muy contracultural 'Ozono'. Comenzaba eso que se dio en llamar Transición y que en Portugal era la Revolución de los Claveles. Pero a nosotros nos tocó el Gordo de la Lotería de Navidad: el 47107.