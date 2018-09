Sigmund Freud: El subconsciente del Imperio Austrohúngaro

«De pronto, es como si la importancia de la sexualidad fuera reconocida oficialmente por su Majestad». En 1902 Sigmund Freud fue nombrado profesor extraordinario del Imperio, una gran victoria sobre la sociedad puritana de una ciudad, Viena, en la que residía desde la infancia pero en la que aún le consideraban un 'zugeraster', 'uno de fuera'.

Un rechazo normal ante lo controvertido de unos trabajos en los que predicaba que el comportamiento humano –el de todos y no solo el de quienes pasaban por consulta– está marcado por recuerdos y deseos reprimidos. Interpretación de los sueños, asociación de ideas, complejos de Edipo, pulsiones... Demasiado para una burguesía que gustaba presentarse como culta y cosmopolita pero en la que el sexo era un tabú. Demasiado para oírselo encima a un judío de familia pobre.

Pero... dónde sino en Viena, capital científica de su tiempo, podía surgir el psicoanálisis. Allí, Josef Breuer ya había probado el método catártico para tratar la histeria y seguían las investigaciones parisinas de Jean-Marie Charcot, 'el Napoleón de las neurosis', sobre el uso de la hipnosis. Con ambos estudió Freud antes de inclinarse por la interpretación de los sueños y montar consulta propia. Por su diván –tópico de la psicología regalo de una paciente– pasaron todas las clases sociales –es a quien acude Gustav Mahler cuando Alma le abandona–, pero siempre tendrá más renombre internacional que predicamento en casa. Y el recelo es compartido hasta que la derrota de 1918 le enternece. «Quizá por primera vez me siento austriaco y me gustaría dar una oportunidad a este imperio poco prometedor». No pudo ser. En 1938 sus libros son quemados por los seguidores nazis y él huye a Londres, donde muere en 1939.