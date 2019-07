Lecturas Las siete críticas literarias de la semana fotolia Una novela que conecta con la narrativa francesa a través de un personaje marcado por las drogas Viernes, 12 julio 2019, 21:15

El nervio realista de Diego Pita

Iñaki Ezkerra

Si hay una narrativa que tradicionalmente se ha ocupado en presentar a unos personajes vitalmente desnortados, pero perplejamente conscientes de las sensaciones físicas que depara el mero hecho de estar vivos, es la francesa en una tradición de autores tan dispares como Sartre o Camus, Robbe-Grillet o Modiano, Bernheim o Nothomb. Con esa narrativa conecta de un modo especial 'Ola de frío', la tercera y excelente novela de Diego Pita, un autor que nació en California, vive en París y escribe en castellano. En sus anteriores entregas, Pita ya había literaturizado el desnorte existencial, pero siempre añadiendo el ingrediente fantástico. En 'He perdido los veranos' (2000), un joven escritor debía enfrentarse no solo a una angustiosa soledad sino a un tal Nino, el futbolista suicida que protagonizaba su primera novela y que se negaba a salir de su mente. Su libro de relatos 'La vaca sagrada' (2006) es un original bestiario formado por animales inexistentes de la ficción que luchan con su inadaptación y su marginalidad a base de consumir sustancias nocivas y antidepresivos. En 'El ladrón de recuerdos' (2017) la historia de un adolescente que no halla su sitio en el mundo se mezcla con la de una extraña raza de vampiros psíquicos que se alimentan de la memoria humana.

'Ola de frío' es una novela de madurez y también un definitivo salto a un realismo con nervio, descarnado y honesto aunque carente de dramatismo. Es una magnífica 'nouvelle' francesa escrita por un español. Su protagonista y narrador en un presente de primera persona es Javier Lacalle, un joven de treinta y cuatro años que, después de haber consumido drogas desde los quince, lleva un año metido en una cura de desintoxicación y trabajando en la librería madrileña de un viejo amigo de su madre. Estamos en 2007 y el ambiente en el que ha crecido es el de una familia de izquierdas, culta y desinhibida que trata de ayudarlo sin culpabilizarlo. Su padre llena su ocio casero fumando porros y su madre se dedica a la política desde los tiempos de la clandestinidad antifranquista. En ese peculiar contexto social que recuerda al de la burguesía progresista hija del Mayo del 68 que describe Justine Lévi, la hija del filósofo (otra vez la referencia francesa), nuestro hombre deambula buscándose a sí mismo en su propia cenestesia, en los recuerdos y en los sueños, rechazando o aceptando ofertas sexuales que le salen al paso o las invitaciones a una recaída en la cocaína y el alcohol.

'Ola de frío' no es, sin embargo, una obra que plantee una búsqueda de redención moralista. Es el recorrido por un laberinto urbano que no ofrece a su héroe estímulos para reconstruir su vida. Con lo que se encuentra es con una antigua amiga que sufre porque su marido piloto le pone cuernos; con unos antiguos compañeros del colegio y con sus vidas huecas; con un presente marcado por la crisis que obliga a cerrar la propia librería en la que trabaja... Con lo que se encuentra es consigo mismo y con una fuerza vital insobornable que le impide claudicar.

El país que calla

J. Ernesto Ayala-Dip

Siempre es bueno leer novelas donde los personales privados, íntimos, se asocian a los colectivos. En este sentido, siempre tengo presente un paradigma narrativo. Me refiero a 'El gato y el ratón', novela de Gunter Grass publicada por los años 50 del siglo pasado. ¿Cuál era su tema? La vida de unos niños en la retaguardia durante la segunda Guerra Mundial. Igual sucede, aunque con una guerra muy distinta, en 'Milkman', la novela de la escritora irlandesa Anna Burns. 'Milkman' (Premio Man Booker 2018) es un paradigma más reciente en la historia de Europa. Su historia se desarrolla durante los sangrientos sucesos en Irlanda del Norte. Guerra sucia, terrorismo del IRA, y en el medio los habitantes de una ciudad dividida por dos maneras de entender la religión, la política e incluso la vida. La novela está narrada en primera persona. Una chica debe mantener una relación sentimental a escondidas. No es bueno que sepan de ella su familia ni sus amigos. Se ven cosas, se calla ante la arbitrariedad asesina de las armas y el fanatismo de un lado y del otro. Hay que procurar que hablen lo menos posible de una. Un libro necesario.

Detective biográfica

Pablo Martínez Zarracina

Siri Hustvedt abordó en uno de sus primeros libros, 'Los ojos vendados', su llegada a Nueva York. Con veinte años y algunos ahorros, dejó Minnesota para convertirse en escritora en la gran ciudad. 'Recuerdos del futuro' vuelve sobre ese episodio, pero lo hace iluminándolo con unos focos más potentes. Cuentan con la intensidad del tiempo transcurrido y también la de los dogmas debelados. Estamos en febrero de 2017 y la autora encuentra el diario que llevó entre 1978 y 1979. Así comienza un libro que funciona como un toma y daca entre la ficción y la realidad dentro del terreno de la memoria. El resultado, brillante por momentos, es demasiado solipsista e irregular. Resulta hábil el modo en el que Hustvedt hace converger el pasado y el presente, pero no funciona el modo en que la ficción ocupa su lugar en la historia, a través de un personaje insostenible: la vecina misteriosa. Lo mejor del libro, la descripción de un Nueva York creativo y sórdido y la mirada, afiladísima, sobre la masculinidad, especialmente sobre la que hincha las plumas en el mundo literario: todos esos grandes hombres que 'hechizan' auditorios con su presencia.

Cazadores en la noche

Iñaki Ezkerra

'Cazadores en la noche' es una excelente novela del escritor inglés Lawrence Osborne que tiene como héroe a un joven compatriota que se halla de vacaciones en el Sudeste Asiático cuando obtiene una pequeña fortuna en un casino. En vez de volver a su tediosa rutina de profesor en Sussex, éste decide quedarse en una Camboya aún marcada por la barbarie de los jemeres rojos en busca de una plenitud más que dudosa en un lugar regido por hechos y supersticiones para él incomprensibles. El dinero que ganó en el juego pronto le pone en contacto con un americano de oscuro pasado, un taxista aventurero y una atractiva mujer que es hija de un próspero médico de ese país. La novela conduce a una reflexión sobre el destino en la mejor tradición exótica de los Graham Greene, los Paul Bowles o los Evelyn Waugh.

El clamor de los bosques

Iñaki Ezkerra

'El clamor de los bosques' es un libro a caballo entre la novela y la colección de relatos con el que el norteamericano Richard Powers ha obtenido el Pulitzer en 2019 y en el que se cuentan las epopeyas de nueve personajes que reciben una extraña llamada de los árboles para que salven los pocos acres de bosque virgen que quedan en el continente americano. Uno de ellos es un artista que hereda una colección de fotos de un castaño maldito; otro es una científica con trastornos en el oído y el habla que descubre que los árboles se comunican entre sí; otra es una estudiante que se electrocuta pero resucita gracias a unas criaturas de la Naturaleza. Ambientado en varias épocas, el texto se desarrolla en historias concéntricas que abordan el conflicto ecológico de los seres humanos con el mundo vegetal.

Una tumba sin nombre

Javier Sagastiberri cierra con 'Una tumba sin nombre' su ciclo literario, que comenzó hace apenas tres años. A lo largo de cuatro entregas ha ido contando las investigaciones de las ertzainas Elcoro y Rentería, tan amigas y tan distintas entre sí. Al finalizar 'Un dios ciego', que tiene una conclusión muy traumática, Rentería desaparece. En esta novela, Elcoro debe hacer frente a un caso en la Gipuzkoa interior, el asesinato del líder de un grupo mitad secta mitad comuna anarquista, y al tiempo trata de averiguar dónde puede estar su amiga y compañera a partir del relato de quienes la conocieron en la infancia y adolescencia. Ambas narraciones se entremezclan en un relato menos violento, menos 'thriller' que los anteriores, hasta desembocar en un final que, repasando las entregas anteriores, ya estaba anunciado.

Mundo de valientes

'Mundo de valientes' es un libro sobre las oportunidades y retos de la era digital. Una caja de herramientas para saber cómo manejar y aprovechar todas las ventajas del tiempo en el que vivimos. El libro de Ami Bondía, Doctora en Periodismo y una entusiasta de la marca personal y la motivación, rompe con el tradicional formato de libro teórico y se convierte en un manual real y aplicable desde el primer momento. Así, cada capítulo combina las ideas más punteras en materia de desarrollo personal y estrategia profesional del siglo XXI con historias reales y ejercicios prácticos que facilitan la comprensión y la motivación del lector. Porque como ella misma dice, los nuevos tiempos son de los que se atreven a saltar y abrir sus alas y no dudan en comerse la vida a mordiscos.