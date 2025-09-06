El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Septiembre

Jesús del Campo

Jesús del Campo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:33

Hay una canción de Paul Simon que se llama 'April, Come She Will' que narra, muy brevemente, una historia de amor empezada en abril y ... terminada en septiembre. En septiembre me acordaré de un amor un día nuevo que ahora ha envejecido. Eso dice la canción, que suena en 'El graduado' cuando el protagonista, envuelto en la memoria de una Mrs. Robinson/ Anne Bancroft que le ha seducido con cierta destreza, sale de su habitación para darse un baño en la piscina. Su madre le ve pasar como queriendo decir todo esto que tienes no te basta; esta casa y esta piscina y estas comodidades californianas y estos valores nuestros no te bastan. Pero eso sucede en 1967; la rebeldía americana está en buena forma.

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»
  10. 10

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario

