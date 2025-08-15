El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fragmento de 'El cumpleaños' (1915) de Marc Chagall, un cuadro que pintó justo antes de casarse con Bella Rosenfeld. MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK

Un sentimiento que tortura y hace volar

Intensidad. El historiador Nick Trend refleja en un libro lleno de matices cómo artistas de distintas épocas y estilos interpretan la pasión amorosa

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:15

El amor surge del cuerpo y empapa el alma para proyectarnos fuera de nosotros mismos y hacia individuos que consideramos convenientes. Lo describió así, sucinta ... y rotundamente, René Descartes, alguien al que, teóricamente, no podríamos vincular con el arrebato sentimental. El filósofo francés abogaba por lograr el equilibrio entre la razón y las pasiones, que el alma consiga domeñarlas y guiarlas hacia un fin adecuado. Con frecuencia, no suele ser así y el sentimiento nos conduce al exceso, aunque también es positivo y fecundo, capaz de sugerirnos todo tipo de expresiones, incluso artísticas.

