El robo que destapó al segundo viudo

José Capelo. ·

Aunque John Edwards fue su heredero, Francis Bacon donó en vida cuadros y millones de euros a un amante secreto de Madrid

Luisa Idoate

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:23

Me siento tremendamente culpable. Todos los que he amado están muertos. O se mataron con el alcohol o se suicidaron». Francis Bacon (1909-1992) hablaba ... de Peter Lacy, el expiloto que lo humillaba, azotaba y lanzó por una ventana, y murió a causa de la bebida en 1962. Y del ratero y expresidiario George Dyer, que lo maltrataba y chantajeaba, y acabó con su vida en 1971. Se lo confesó a su amigo y biógrafo Michaell Peppiatt: «No sé por qué atraigo a este tipo de gente. No hay nada que hacer». Pero sí lo habrá. En 1974 conoce en el Colony Room del Soho de Londres a un amor que le sobrevive: John Edwards, un camarero disléxico y casi analfabeto que habla la jerga barriobajera del East End. «El único amigo de verdad que he tenido», dice. Será su heredero. Le deja once millones de libras y el estudio de Reece Mews en South Kensington (Londres). Pero, veintitrés años después, un robo destapa que Bacon no dejó un viudo, sino dos. Totalmente compatibles en su vida discordante.

