Un recorrido acompasado con Oskorri

Gabriel Aresti y Oskorri permanecen unidos en el imaginario colectivo vasco desde los inicios de la conocida banda de folk, que se dio a conocer ... con un disco de homenaje a su obra. Aunque, paradójicamente, el poema más conocido de Aresti no fue musicalizado por Natxo de Felipe y los suyos; hablamos, cómo no, de 'Nire aitaren etxea' en su versión más conocida, aunque no la única, de Eñaut Elorrieta. Esta canción representa una estrategia diferente a la de la banda de folk, unida al poeta bilbaíno por lazos personales y por la admiración mutua.

La mayoría de las obras cantadas de Aresti son reconocidas por el público vasco en boca de Natxo de Felipe, que tenía una estrecha relación personal con el poeta. Oskorri ya había iniciado su andadura algunos años antes, también en la ciudad de Bilbao, pero se dio a conocer con un álbum publicado en 1976 titulado 'Gabriel Arestiren oroimenez' (En recuerdo de Gabriel Aresti), que había fallecido meses antes a la temprana edad de 41 años. El proyecto musical de de Felipe, Antón Latxa, Bixente Martínez, Xabier Zeberio, Gorka Escauriaza, Íñigo Egia y Josu Zalbide se prolongó durante más de 40 años y acabó disolviéndose en 2015. En aquel disco-homenaje al autor, cantaron varios de sus textos: 'Emazurtz', 'Laugarrenez Nerea etorkizunaren aurrean', 'Guretzat', 'Ba dakizu non nagoen', 'Maldizio betikoa', 'Gure ama itsasoa', 'Maite dugu mundua', 'Astoarena', 'Oinaz eta ganboa' y 'Gora ta gora beti'. El LP, comercializado por CBS, lo cubría una carátula delantera, que contenía una fotografía de Aresti en la que no se veía su rostro al completo, pero sí podían advertirse su mirada y, sobre todo, sus gafas, símbolo inconfundible del poeta, como extensión misma de su cuerpo, que ha perdurado durante los años. En la carátula trasera se completaba la imagen de la cara del autor y las canciones cantadas, así como los músicos que habían participado en el disco. La grabación se siguió distribuyendo tiempo después con la casa Elkar, que acompañó al grupo durante años. También salió en formato casete, con la misma carátula delantera e información de las canciones. Varias de esas canciones suenan ya a todo el público, convertidas a la postre en cultura popular. En proyectos posteriores siguieron cantando textos ya míticos de la banda y de la pluma del poeta, como 'Furra, furra' o 'Adela'. Como se percibe desde los títulos, los textos de Aresti popularizados por Oskorri son los que tenían un tono más popular y colectivo, respondían a la idiosincrasia de la música folk. A estas canciones populares acompañaron ritmos que recordaban a la música popular vasca, en la que la copla menor, de cuatro versos y rimas en, al menos, versos pares, es protagonista. Es de este tipo, por ejemplo, 'Egun da Santi mamiña', mientras que 'Furra furra' adopta un tono humorístico el que le da especial calado popular. Igualmente, y en consonancia con la identidad combativa de la banda y del poeta, Oskorri musicalizó algunas canciones como 'Guretzat'. Y aunque el grupo siguió actuando tras la muerte de Aresti, quiso reconocer la innegable aportación del poeta a su trayectoria con una presencia importante de su producción en su gira de despedida, que, bajo el título 'Hauxe da despedidia', contaba con gran parte de las canciones arestianas de los inicios de su andadura. El disco de esta gira fue publicado años después con una proyección en directo de la banda junto a la del público asistente al último concierto, que ofrecieron en el Arriaga el 22 de noviembre de 2015. La actuación se grabó y se distribuyó posteriormente en un conjunto de cd + dvd. Se evidencia así el calado popular que han tenido la música y la letra de estos artistas. Ampliar De poemas a canciones 'EGUN DA SANTIMAMIÑA' Egun da Santimamiña benetan egun samiña. Goiko zeruan gorde dezala luzaro neure arima. 'FURRA FURRA' Gaur goizean jeiki naiz, suerte onian, tanke bat topatu dut, neure kafesnian, ez dakit zer daukagun, bakea ala gerra, baina nik badaezpada, egin dut puzkerra. 'GURETZAT' Gitarrarekin aire berri bat daramagu kantuz egun, abesti libre eta leiala, prestu eta noblezadun; haren medioz zer garen, ongi izan gaitezen ezagun, herri langile nekazaria hala defendi dezagun.

