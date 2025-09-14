El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Recomendaciones literarias de la semana

Javier Ortiz De Lazcano | Iñaki Ezkerra | Julio Arrieta | Elena Sierra | Iñigo Beraza | Jon Kortazar

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:45

  1. Luis Alfonso Gámez

    Una aventura traducida por fin al español

Siete años en el Tibet

Siete años en el Tibet

  • Heinrich Harrer

  • Ed: Galaxia Gutenberg

  • 435 páginas

  • 23 euros

En 1939, el estallido de la II Guerra Mundial sorprendió en India a una expedición alemana que intentaba el ascenso al Nanga Parbat. Sus miembros ... fueron recluidos por los británicos en un campo de prisioneros. El autor, el austriaco Heinrich Harrer, consiguió huir y alcanzar el Tíbet, un país neutral, pero en el que los extranjeros tenían prohibida la entrada. Junto a su compatriota Peter Aufschnaiter, recorrieron más de dos 2.500 kilómetros a pie durante 23 meses para llegar a Lhasa, la ciudad prohibida. Tras empaparse de la lengua y cultura tibetanas, el alemán se convertiría en profesor y amigo del entonces joven Dalai lama, el mismo que hoy. El terror al campo de prisioneros se transforma al final en la huida a la desesperada para escapar de la invasión del Tíbet por parte de la China de Mao. El protagonista es un espíritu libre que sólo tiene miedo a estar encerrado entre alambradas. La lucha por la supervivencia exige todas sus fuerzas. Aunque la historia tenga más de 85 años, suena fresca. Es una obra de aventuras extraordinarias, en el más literal sentido de la expresión, cuya lectura hace preguntarse por qué ha habido que esperar 73 años a que sea por primera vez traducida al español. El autor se justifica en las primeras páginas por «no saber escribir», pero la obra conmociona y atrapa. Hay momentos en los que el lector no puede evitar emocionarse, como cuando el escalador alemán entra en el círculo del Dalai lama, un alma noble y generosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  8. 8

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Recomendaciones literarias de la semana

Recomendaciones literarias de la semana