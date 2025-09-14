Recomendaciones literarias de la semana

En 1939, el estallido de la II Guerra Mundial sorprendió en India a una expedición alemana que intentaba el ascenso al Nanga Parbat. Sus miembros ... fueron recluidos por los británicos en un campo de prisioneros. El autor, el austriaco Heinrich Harrer, consiguió huir y alcanzar el Tíbet, un país neutral, pero en el que los extranjeros tenían prohibida la entrada. Junto a su compatriota Peter Aufschnaiter, recorrieron más de dos 2.500 kilómetros a pie durante 23 meses para llegar a Lhasa, la ciudad prohibida. Tras empaparse de la lengua y cultura tibetanas, el alemán se convertiría en profesor y amigo del entonces joven Dalai lama, el mismo que hoy. El terror al campo de prisioneros se transforma al final en la huida a la desesperada para escapar de la invasión del Tíbet por parte de la China de Mao. El protagonista es un espíritu libre que sólo tiene miedo a estar encerrado entre alambradas. La lucha por la supervivencia exige todas sus fuerzas. Aunque la historia tenga más de 85 años, suena fresca. Es una obra de aventuras extraordinarias, en el más literal sentido de la expresión, cuya lectura hace preguntarse por qué ha habido que esperar 73 años a que sea por primera vez traducida al español. El autor se justifica en las primeras páginas por «no saber escribir», pero la obra conmociona y atrapa. Hay momentos en los que el lector no puede evitar emocionarse, como cuando el escalador alemán entra en el círculo del Dalai lama, un alma noble y generosa.

Iñaki Ezkerra Por la ruta de Elvis Presley

El hotel de los corazones rotos Eduardo Rabasa

Ed: Galaxia Gutenberg

280 páginas

19 euros (12,34)

El escritor mexicano Eduardo Rabasa ha escogido para su nueva novela un título que viene a coincidir con el que la escritora británica Deborah Moggach usó en lengua inglesa –'Heartbreak Hotel'– para la que publicó en 2013 aunque poco tiene que ver con aquélla. Más bien podría decirse que la coincidencia es paródica pues el héroe de Rabasa no se mete en un camino de eso que llaman redención personal, sino de perdición auténtica cuando se pone a seguir el rastro de un tipo al que ve en un autobús enfundado en un disfraz de Elvis Presley. Ese héroe, o antihéroe, se llama Bruno Bolado, tiene veintiún años, lleva mal sus estudios y ha sorteado hasta ahora su ocio entre el alcohol, el incumplido proyecto de escribir una radionovela y el desnorte existencial. Estamos en la capital mexicana de 1999, cuando todavía se llamaba Distrito Federal y andaba sumida en unos días de revueltas estudiantiles a causa de la abusiva subida de las tasas de la UNAM. En ese marco incomparable, y siguiendo la ruta del grotesco Elvis, Bruno, que se dirige al lector en primera persona, dará con 'Agallas y Asociados', un despachillo siniestro regentado por un sujeto más siniestro aún que le ofrecerá algo que se presenta como un trabajo y que es la trampa de un alucinatorio laberinto en el que no le será fácil hallar la salida. Rabasa nos brinda, con un personal, original y desenfadado estilo, una historia sórdidamente iniciática que tiene mucho de fresco social y en la que no faltan ni el amor ni el humor.

Julio Arrieta Juego de reinas en el final del Egipto antiguo

Las cleopatras Lloyd Llewellyn-Jones

Trad: Isabel Fuentes

408 páginas

27,95 euros

Ptolomeo VIII ordenó asesinar a su sobrino Ptolomeo VII el día de su boda con Cleopatra II, a quien dejó por su sobrina, Cleopatra III. Después, mató a Menfita, hijo suyo y de la primera, a la que envió el cádaver en un cofre el día de su cumpleaños. Este es uno de los muchos episodios cruentos que narra Lloyd Llewellyn-Jones en 'Las Cleopatras. Las reinas olvidadas de Egipto'. Se trata de una obra ambiciosa sobre uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos del Egipto ptolemaico: la existencia de toda una dinastía de reinas llamadas Cleopatra, mujeres poderosas que moldearon el destino del país hasta que este cayó en manos de Roma. A través de una narrativa envolvente, el libro reconstruye las vidas y personalidades de estas siete soberanas, revelando un universo de rivalidades familiares, tramas políticas y esplendor helenístico. Desmitifica a la casi legendaria Cleopatra VII, y otorga protagonismo a sus predecesoras, subrayando el poder que ejercieron y el papel determinante que desempeñaron en la legitimidad dinástica. Llewellyn-Jones, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Cardiff, despliega una erudición notable y una gran capacidad divulgativa, aunque su estilo novelesco puede, en ocasiones, sacrificar algo de precisión académica. Si bien el comienzo puede resultar algo denso y la abundancia de nombres y parentescos exigir atención continua, el libro recompensa al lector con una visión global, matizada y vibrante de una época única.

Elena Sierra Muy inútil, muy feo, muy precario todo

Polvazo Katharina Volckmer

Trad: Inga Pellisa

160 páginas

18,9 euros (eBook 10,99)

Tengo pensamientos encontrados sobre 'Polvazo', la segunda novela de la alemana Katharina Volckmer. Pienso que, si hubiera sido más larga –al estilo ese que tanto se lleva de 400 ó 500 páginas– la habría dejado a medias. Hay en ella demasiada palabrería, demasiada imagen extraña, sin sentido, un blablablá que aturde y que no quiere en realidad decir nada, solo epatar; cosas «como un pariente antipático saliendo a gatas de debajo de tu pastel de bodas», que debe de venir de alguna peli romántica. Pienso, justo después, que existe gente así, como el personaje que las piensa y dice: gente que blablabea sin parar dentro de su cabeza y también fuera, histriónica, cuentacuentos de sí misma, empapuzada de imágenes 'instagrameables'. Son agotadores, me digo, en persona y en libro.Por otro lado, pienso que la autora ha sido capaz de retratar una gran parte del mundo del trabajo de hoy. Este personaje trabaja en un 'call center', cada dos por tres suena el teléfono y tiene que atender, con educación, llamadas de lo más estúpidas, llamadas de primerísimo mundo: los clientes están en un albergue de playa y se quejan de la arena, por ejemplo. Y están en sitios que quien les atiende nunca podrá ver porque con lo que gana no le llega. En fin, muy inútil, muy feo, muy precario, muy sucio todo. Incluida la mente de este narrador que viene con traumas de serie –madre viuda y deprimida, mudanza, gordura...–. Y pienso que la novela merece una lectura.

Iñigo Beraza Luisiana, el destino impuesto

Luisiana Julia Malye

Trad: José Antonio Soriano Marco

416 páginas

23 euros

Las novelas históricas que se inspiran en hechos reales poco conocidos transitan sobre una delgada línea: si no logran dotar de verosimilitud al relato, corren el riesgo de que la trama no capte la atención del lector.

En 'Luisiana', Julia Malye, escritora francesa de 31 años, sortea con solvencia ese desafío al crear una atmósfera envolvente y auténtica que nos traslada al París de 1720. Allí, 90 mujeres son seleccionadas desde un correccional para embarcarse en un viaje a Luisiana, entonces colonia francesa, donde deberán casarse con colonos. El libro se centra en tres de ellas: Genevieve, encarcelada por ayudar a abortar; Petronille, hija de aristócratas arruinados, y Charlotte, que no conoció a sus padres. Estas jóvenes se ven obligadas a emprender un viaje hacia un mundo salvaje y culturalmente ajeno.

La autora reconstruye con acierto tanto las dificultades materiales del viaje y la vida en la colonia como los conflictos emocionales y morales de sus heroínas. A pesar de ciertos clichés en sus protagonistas –la rebelde, la excéntrica y la huérfana– o en la actitud de ciertos colonos, Malye consigue, con su prosa lírica e íntima, una narración ágil que combina temas universales como el destino, la supervivencia o la amistad. La novela muestra desde dentro los problemas de la colonización. Es una obra valiente y con rigor histórico que rescata del olvido una historia tan dura como conmovedora.

Jon Kortazar La vida en fotos de Annie Ernaux

Escribir la vida: fotodiario Annie Ernaux

Trad: Lydia Vázquez Jiménez

176 páginas

19,90 euros

En este libro Annie Ernaux busca unir fotos objetivas con textos del diario subjetivo, con lo que nuevamente entramos en una de las definiciones que la autora ha dado a su escritura: el juego de lo subjetivo social, el balanceo entre lo social y lo personal. Con la voluntad de escribir «un espacio biográfico diferente», la autora avisa de que los textos no ilustran las fotografías, sino que las acompañan en ese mundo personal y social que ilumina una y otra vez.

Desde el punto de vista teórico existe en el libro otra observación interesante, puesto que pone frente a frente la memoria y el diario, aquella como una forma infiel de acercarse al pasado, y este como una manera de llenar el tiempo que fue. «Nada traduce mejor la permanencia del yo», dice en la nota que abre el libro.

Sociedad e intimidad, memoria y escritura, lazos que convergen en este museo del recuerdo en el que Annie Ernaux nos lleva de la mano en la composición de un mundo en el que se va creando su personalidad, en el momento en que «el azar o la elección han condicionado mi vida durante mucho tiempo». Nos encontramos ante una autobiografía de carácter singular, un acercamiento a la identidad personal. Las fotos se presentan en orden cronológico. Los fragmentos que las acompañan son de diferentes épocas y, como en otras obras de Annie Ernaux, no ocultan la tensión de su vida: la permanente sensación de «malestar infinito» que en estas páginas se comunica con exactitud.