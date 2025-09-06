Recomendaciones literarias de la semana

Iñaki Ezkerra | Luis Alfonso Gámez | Julio Arrieta | Elena Sierra | Ibon Zubiaur | Jon Kortazar Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

Luis Alfonso Gámez Los orígenes de la ciencia ficción española

La era de los pioneros Mariano Villarreal

Ed: Dolmen Books

416 páginas

25 euros

Mariano Villarreal es una enciclopedia viva de la ciencia ficción y lo demuestra en este libro. 'La era de los pioneros (1939-1969)' es el primer volumen de una ambiciosa trilogía sobre la historia de ese género literario en España hasta 2000. Arranca tras la Guerra Civil y concluye en 1969, el año que el hombre pisó la Luna y que marcó el final del segundo bum de esta narrativa en nuestro país (el primero fue de 1953 a 1955). Nos encontramos ante un exhaustivo catálogo de escritores, novelas, cuentos, fanzines, revistas… Un trabajo que pretende reflejar «la riqueza de nuestra ciencia ficción», en palabras del autor. Villarreal presta especial atención a 33 escritores -José Mallorquí, Antonio Ribera y Domingo Santos, entre otros- que considera los más representativos y cuyas obras más destacadas cree que habría que recuperar para el lector contemporáneo.

Además, recuerda que nuestra protociencia ficción se remonta al siglo XVI y que, a pesar de haber sido muchas veces menospreciado, grandes de nuestra literatura hicieron sus pinitos en el género: Blasco Ibáñez, Pardo Bazán, Unamuno, Clarín, Azorín… Esta 'Historia de la ciencia ficción española' está llamada a ser una obra de referencia para los estudiosos del género y también para los de la literatura popular que iluminó -con los bolsilibros del género, de vaqueros, policiacos, románticos…- la vida de muchas mujeres y hombres durante la dictadura.

Iñaki Ezkerra Naturalismo posmoderno

Cómo desaparecer completamente Mariana Enriquez

Ed: Anagrama

200 páginas

18,90 euros (11,39 eBook)

En 2022, tres años después de que la escritora bonaerense Mariana Enriquez ganara el Herralde con 'Nuestra parte de noche', Anagrama recuperó su primera novela, 'Bajar es lo peor', publicada en Argentina en 1995. La misma suerte corre ahora la obra que siguió a aquella en 2004 y que profundiza en un realismo duro para plasmar una atmósfera de desolación a la que no es ajena la crisis que azotó a su país en 2001.

'Cómo desaparecer completamente' tiene como héroe a un traumatizado adolescente, Matías Kovac, que vive atrapado en una familia insoportablemente disfuncional, pobre y violenta. Su padre, que había abusado sexualmente de él, se había ido de casa para abrazar la fe evangelista y crear otra familia. Su madre yace en la cama entregada a una depresión y a una medicación que la mantienen fuera de juego, sumida en la obesidad y la abulia. Su cuñado fue asesinado y su hermana oculta en un pasamontañas el rostro sin mandíbula que le desfiguró un fallido intento de suicidio. Cierra el crudo retrato de grupo un hermano fugado a Barcelona, Cristian, que ni da señales de vida ni ha dejado el menor dato de contacto sino unos diarios que adquirirán un gran relieve argumental. Pese a que éste nunca mostró ningún aprecio por él, Matías aún le admira. Hasta el punto de que busca en esos diarios una respuesta a su propia vida. El texto es de un logrado naturalismo de corte posmoderno que halla su salida ética en el género de la novela de formación.

Julio Arrieta La historia naval renovada de la Gran Guerra

Lucha de gigantes Roberto Muñoz Bolaños

Ed: Desperta Ferro

496 páginas

27,95 euros

Gracias en buena parte a la literatura y el cine, la Primera Guerra Mundial es recordada sobre todo como un conflicto esencialmente terrestre. Es la guerra de las trincheras, las cargas a la bayoneta, los primeros tanques y el gas mostaza. En 'Lucha de gigantes', el historiador Roberto Muñoz Bolaños mueve el foco y viene a demostrar -y lo consigue con creces- que los combates en el mar fueron decisivos en el desarrollo y para el desenlace de la contienda. El autor, doctor en Historia contemporánea y profesor en la Universidad Camilo José Cela y la Universidad del Atlántico Medio, entre otras, ofrece un análisis multifacético de la guerra naval en aquel conflicto que trasciende la mera crónica militar e integra aspectos políticos, económicos y sociales del enfrentamiento. Con este enfoque ampliado, Muñoz Bolaños explica cómo el bloqueo británico debilitó al Imperio Alemán, cómo la batalla de Jutlandia fue un punto de inflexión y cómo la campaña submarina alemana, aunque fallida, precipitó la entrada de Estados Unidos en la guerra. A diferencia de obras previas, centradas en perspectivas nacionales o estrictamente militares, este libro abarca todos los teatros navales -del Mar del Norte al Adriático- y contextualiza la pugna marítima en el marco de la Segunda Revolución Industrial, el navalismo y la rivalidad imperial. El texto, riguroso pero accesible, desentraña cómo las flotas definieron el poder global y cómo su fracaso o triunfo determinó el conflicto.

Elena Sierra Érase una vez en Houston

Comida familiar Bryan Washington

Trad: Daniel Saldaña París

Ed: Anagrama

368 páginas

21,90 euros (11,39 eBook)

Salud mental, dismorfia corporal, identidad sexual, multirracialidad y multiculturalidad, precariedad, discriminación, violencia, Tinder, gentrificación, sexo y comida. La novela de Bryan Washington lo tiene todo, así que habrá quien diga que se trata de un pastiche para contentar a los políticamente correctos. Nada que ver. Es una historia muy bien construida y llena de contenido, que consigue arrojar un poco de luz sobre vidas comunes por muy exóticas que nos parezcan.

Lo que hay en 'Comida familiar' -que debe su título al significado que tiene cocinar para comer en familia- es un reflejo de una parte de EE UU (podemos extrapolarlo a países europeos) que algunas personas se empeñan en negar. En las calles de Houston conviven el inglés con el tailandés y el español; uno puede ser hijo de una mujer afroamericana y de un hombre coreano y tener un amigo mexicano; y cocinar kolache mientras come tacos o dim sum y piensa en la hamburguesa de la cena. Son personas que no salen en la tele, que no protagonizan novelas ni películas, o que son el toque de color en ellas; son, no necesitan ser tolerados ni entendidos, como señala uno de los personajes, existen por millones y Washington les da voz. Escribe sobre todo a base de diálogos, con frases cortas cuando los personajes hablan entre ellos, como si fueran duelos (con humor y con drama), algo más largas cuando hablan para sí. Les han faltado palabras mucho tiempo y se nota.

Ibon Zubiaur Un Marx bien poco dogmático

Los últimos años de Karl Marx Marcello Musto

Trad: Juan Rabasseda y Teófilo de Lozoya

Ed: Debate

272 páginas

20,90 euros

La obra de Karl Marx ha dado pie a tantas y tan dispares interpretaciones que uno no esperaría grandes hallazgos. Marcello Musto empieza por recalcar algo inapelable: tras reanudarse en 1998 la edición de sus obras completas, se han añadido nada menos que 30 tomos a los 40 anteriores. Y aunque buena parte del nuevo material consta de notas, resúmenes de lecturas y correspondencia, Musto demuestra que al final de su vida Marx revisó tesis claves de su trabajo previo. Desde la portentosa erudición acumulada (leía sin descanso en los principales idiomas europeos, incluyendo el ruso, ya sobre cálculo, etnología o química agrícola), desmintió expresamente que exista un progreso histórico lineal y que toda sociedad deba atravesar las mismas fases hasta que el desarrollo de las fuerzas productivas permita una revolución y el paso al comunismo. Frente al secuestro de décadas por la ortodoxia bolchevique y las caricaturas de sus enemigos, pero también frente al desproporcionado peso que la bibliografía reciente concede a su obra temprana, Musto presenta a un Marx tardío sorprendente y bien poco dogmático, intransigente en su anticolonialismo y en reclamar la igualdad de sexos, que no dejó nunca de investigar en apoyo del movimiento obrero sin erigirse en profeta ni dictar medidas a adoptar bajo condiciones diversas. Parece haber tenido claro que lo «científico» en su socialismo era el rigor empírico de los análisis y no lo inamovible de las conclusiones.

Jon Kortazar Una extraña y orgánica escritura

Sonata Cartesiana y otros relatos William H. Glass

Trad: Ce Santiago

Ed: La Navaja Suiza

358 páginas

25 euros

Es probable que William H. Glass (Fargo, 1924 - University City, Missouri, 2017), no sea un autor muy conocido entre nosotros y que el título de este libro, 'Sonata cartesiana', lleve a la perplejidad. Pero entrar en este volumen significa encontrarse con un mundo narrativo genial, descrito con mucho humor y con una calidad de escritura excepcional. El libro recoge cuatro narraciones algo más largas que los cuentos modernos. En cada una de ellas William H. Glass parece agarrarse a una idea que desarrolla con maestría hasta agotar todos sus ángulos. Los puntos de partida pueden parecer pequeñas ideas sin demasiado peso. En 'Emma entra en una frase de Elizabeth Bishop' se muestra un ejemplo de alucinación por un verso, por una existencia que se imagina espléndida en la poesía frente a la situación monótona de la protagonista que evoluciona hacia una violencia inesperada. 'El maestro de las venganzas secretas' gira en torno a una personalidad cuya crueldad se pone en solfa mediante una ironía medida. Son geniales las creaciones lingüísticas a partir de los nombres de los personajes. 'Bed & Breakfast' describe a un personaje obsesionado con las series de objetos y nombres que terminará de manera irónica con el encuentro de una prenda íntima de mujer. Ella Bend Hess se convierte en vidente en el cuento que da título al libro y que de nuevo muestra el vigor de la narración del autor: juega con distintos planos para llegar a un final sorprendente.

