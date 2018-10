Raquel Alzate, ¿cómic vasco?

Raquel Alzate (Barakaldo, 1972), licenciada en Bellas Artes, una de las autoras más importantes de la historia del cómic en Euskadi, firma esencial en la actualidad, presenta una novedad en el Salón del Cómic de Getxo, 'Navegante en tierra' (Astiberri), una recopilación de historietas cortas que ha ido realizando a lo largo de más de quince años. «Por fin he podido juntar en un solo álbum un montón de trabajos que estaban dispersos por muy diversas publicaciones», explica la ilustradora de la serie 'Mitológika'. «Muchas páginas están ya desaparecidas del mercado, gran parte guionizadas por mí. En otras trabajo con guionistas diferentes, pero en casi todas gozaba de gran libertad creativa para adaptarlo a mi visión particular». Se han reunido viñetas aparecidas en fanzines, revistas, obras colectivas… Se puede apreciar una notoria variedad de estilos y enfoques gráficos, «ya que habitualmente no debía constreñirme a un determinado estilo impuesto, y me gusta experimentar».

¿Existe un cómic genuinamente vasco? «Hay muchos y muy buenos autores vascos, y una producción de cómics vascos muy interesante», responde Alzate, responsable de álbumes como 'Cruz del Sur', con guión de Luis Durán, y 'La ciudad de Ys', una saga épica de corte fantástico escrita por el francés Rodolphe. «Dicho esto, no veo que exista lo que podría denominarse una escuela vasca, con una serie de contenidos, estilos o temáticas comunes que nos unifiquen y diferencien de las creaciones de cómic de otras comunidades o países». La propia artista debatirá sobre el tema el domingo por la tarde junto a otros autores de origen vasco como Dani Fano, Belatz, Kike Infame, Ivanper, Sergio Sánchez Isasi y Kaskajo antes de la presentación de 'Gehitu Magazine' nº 101, dedicado al cómic LGTBI+, con regalo de ejemplares. Alzate apunta lo que más la atrae de la programación de este año: «Las charlas con temáticas tan variadas e interesantes como la autoedición, la relación del cómic con la crítica y la prensa, los límites del humor y el cómic irreverente… Y en especial la dosis de imprescindible visión feminista en la charla de Elisa McCausland y la sorprendente mesa redonda 'Viñetas, misterio y OVNIS'. Vive el Salón del Cómic de Getxo cada año «como un acontecimiento deseado y especial, cada año acudo sin falta. Me gusta sobre todo poder reencontrarme con autores, tanto los que admiro y ya conozco, como la posibilidad de conocer a nuevos artistas. Eso sí, dado mi carácter tímido y no excesivamente social, me saturo en ocasiones y procuro no pasarme un día entero en el Salón, sino hacer varias incursiones con descanso entre medias».