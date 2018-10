El personaje De la rabia a la calma Irene X es Irene Domingo Longares. / ESPASA Irene X Poeta. Acaba de ganar el premio EspasaesPoesía con 'La chica no olvida', donde recoge situciones «por las que pasan las mujeres y les causan vergüenza» ELENA SIERRA Sábado, 13 octubre 2018, 05:00

Irene Domingo Longares ganó un premio en la escuela cuando era muy pequeña. Tendría cinco o seis años, dibujó un osito y le reconocieron su talento. Hasta ahora, ninguno más, así lo dice, en voz muy baja y como extrañada. Extrañada no porque no le hubieran dicho que se merecía otro durante estos años, sino porque Irene X, que es como se ha dado a conocer en el mundo de la poesía y de las redes, acaba de ganar el I Premio EspasaesPoesía. El galardón incluye la publicación del poemario en la colección de esta editorial que hace tres años se decidió a apostar por las nuevas voces –y voces jóvenes, etiquetadas a menudo como 'instapoetas' porque causan furor en Instagram, Twitter y demás–. Eso, y 20.000 euros. Nada que ver, está clarísimo, con el premio que reconoció aquel osito de la niña Irene Domingo Longares.

Nació en Zaragoza en el año 1990, ha leído mucho, ha vivido en varias ciudades, se ha tatuado muchas figuras y palabras hasta el cuello, ha recibido golpes que no siempre cree que no se haya buscado ella misma, ha escrito mucho sobre el dolor y «desde la rabia», ha tenido siempre la poesía a mano aunque tenga que oír eso de que a los jóvenes no les gusta la poesía o lo de que el género estaba desaparecido, ha publicado ya seis libros... El sexto es este 'La chica no olvida' que ha cautivado a un jurado compuesto, entre otros autores de distintas generaciones, por Luis Alberto de Cuenca, Marwan y Alejandro Palomas.

La chica del título podría ser ella o podría ser cualquiera, y ha preferido referirse a las muchas mujeres que pueblan estos textos como chicas «porque desde que somos muy jóvenes parece que nos quieren quitar nuestra juventud, ese ser chicas. Es como si tuviéramos que estar echándonos cremas para no tener arrugas desde los veintitantos», se explica.

En sus poemas expresa dolor y cuenta violencia, situaciones que hacen daño y que no se olvidan. No es algo raro en su literatura, reconoce, ya que es lo que la ha nutrido desde que comenzó a publicar «en la parte oscura» –sonríe– de los foros de internet, los fotologs, hace quince años. Era una adolescente y lo volcaba todo sin «dejar tiempo para reposarlo, eran sentimientos que escupía». La diferencia de aquellos versos y los libros anteriores ('El sexo de la risa' y 'Grecia' en Origami en 2013 y 2014, 'No me llores', 'Fe ciega' y 'Single' en Harpo Libros en 2015, 2016 y 2017, como se ve siempre en pequeñas editoriales) con este premiado 'La chica no olvida' es precisamente que se ha parado, que les ha dado más vueltas, los ha repensado. Tres años lo ha tenido «abierto» y su intención no era publicarlo, sino dárselo a la gente de su entorno, que es algo que suele hacer. «Yo escribo a diario, pero no con la intención de publicar todo. Hago obras pequeñas, para mis amigos, y publico las de la rabia, lo que yo quiero que lean de mí... Pero un amigo me dijo que acabara este y lo moviera».

No eres débil

Describe el libro como el reflejo de un dolor «más reposado, antes escribía desde la rabia y ahora desde la calma», que recoge situaciones por las que pasan las mujeres y que les causan vergüenza y las llevan «a disimular». «Escribo de mí, lo que siento es esto», explica Irene X –que sigue usando el seudónimo con el que comenzó en los foros de internet–, «pero hay un hilo que nos une y es ese disimulo de muchas cosas, de los golpes, del estigma. Ahora que nos hemos atrevido a contar, a quitárnoslo de encima, yo misma me he atrevido. Ese es el mensaje del libro: que no eres débil, levántate».

«Perdono pero no olvido», ese podría ser otro de los mensajes. Y que la culpa, tal vez, «no es tuya o mía. Puede que de los golpes que me he dado en la vida, haya otra persona culpable. Ya no me da vergüenza cuestionarme eso».

La poesía es para Irene X «un género literario que han convertido en una moda. No es una moda. Tendría que tener diez vidas para leer todos los poemas que quiero. Autores nunca han faltado». Ella iba picoteando en las estanterías de sus padres desde muy cría, «a veces los libros me los daban ellos y otras se los cogía yo. Nuestra casa estaba llena, la lectura era como el cine o las series en otras casas porque mis padres son sordos», recuerda. Recomendar un título, a veces, puede ser un mensaje. «La lectura y la escritura han sido siempre mi modo de comunicarme».