El Rey Juan Carlos I entregó el Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre, que no pudo viajar a Suecia, en diciembre de 1977. Archivo
Tiempo de libertad

Poesía en transición

Golpe a golpe. ·

Desde la Generación del 27 y del 36 a los Novísimos, el género vivió un momento único de expresión en el cambio de régimen

Carlos Aganzo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Lo decía Santiago Carrillo en sus memorias: hubo un momento de oro, en los años setenta, en el que la poesía hizo más por el ... cambio político que todos los partidos, los movimientos, las asociaciones y los sindicatos juntos. «Tiene que llover a cántaros», anunciaba Pablo Guerrero en 1972, coincidiendo con el auge de aquellos cantautores que, junto con sus letras propias, le habían puesto música a los grandes poetas de nuestra literatura, como signo de la victoria de la poesía y la cultura sobre la dictadura. Serrat con Machado o Miguel Hernández. Paco Ibáñez con Góngora, Quevedo, Manrique, Cernuda, Celaya, Goytisolo o Rafael Alberti. Amancio Prada con San Juan de la Cruz, Rosalía, Agustín García Calvo o Chicho Sánchez Ferlosio. Luis Pastor con Blas de Otero. La lista es interminable.

