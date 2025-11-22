El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Gabriel García Márquez. AFP
Territorios de la cultura

¿Lo peor fue mejor?

Alicia Giménez Bartlet

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00

Nunca se me ocurriría decir aquello de «con Franco vivíamos mejor». Jamás. Nací en el 51. Mi padre era uno de los perdedores de la ... Guerra Civil, pasó un tiempo en prisión. Todo eso me lo contaron, pero también viví las consecuencias del franquismo: catolicismo por narices, represión y desinformación, puritanismo estúpido, censura… ¿Con todo eso se vivía mejor? Obviamente, no. Sin embargo, en el 68 entré en la Universidad y ahí se produjo el milagro no político, pero sí cultural. El mundo se abrió para los estudiantes de Humanidades. Todos nuestros profesores eran progresistas y críticos con «el régimen», si bien no se dedicaban a adoctrinarnos sino a mostrarnos una dimensión de la cultura que ni siquiera habíamos olido. En Arte y Literatura nos enseñaron la influencia de las ideologías en las obras. Nunca olvidaré el impacto que me produjo la 'Historia social de la literatura y el arte' de Arnold Hauser. Analizamos a escritores españoles condenados al ostracismo académico: Luis Martín-Santos, García Lorca, Blas de Otero, Buero Vallejo. Profundizamos en los «ismos» europeos: futurismo, surrealismo, dadaísmo. Seguimos el 'boom' hispanoamericano: García Márquez, Valgas Llosa, Cortázar…

