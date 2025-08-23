París le honra con una gran retrospectiva

Este verano en París, y en su gran Petit Palais, podemos disfrutar de la primera muestra dedicada al inventor de la alta costura (hasta el ... 7 de septiembre). La primera en la historia, aunque parezca mentira, sobre el trabajo del inglés y el legado de su casa. Del Segundo Imperio a los años 20, en más de mil metros cuadros de exposición se presentan más de 400 propuestas entre moda, accesorios, objetos de arte y cuadros representativos de la época.

No falta un recuerdo a las clientas. Desde las antes mencionadas, a la italiana Franca Florio, la americana Lady Curzon, la condesa Greffulhe, que servirá de modelo a Proust para crear el personaje de la duquesa de Guermantes en el tercer volumen de 'En busca del tiempo perdido', Elizabeth de Austria y Sarah Bernhardt. Algunas de ellas fueron inmortalizadas con vestidos de Worth por pintores como Carolus Duran, De La Gandara y Louise Breslau, entre otros, como se ve en la muestra.

Ordenada de modo cronológico, las propuestas de día conviven con las de noche, incluidas las concebidas para el interior del hogar. Sin los préstamos procedentes del Palais Galliera no hubiera sido posible: la mayoría de los modelos llegan procedentes de este museo de la moda, municipal como el Petit Palais; aunque también las hay, en menor medida, de instituciones como el MET (Metropolitan Museum of Art), el Philadelphia Museum of Art, el Victoria and Albert Museum de Londres y el Palazzo Pitti, de Florencia, junto a las de un buen número de particulares.

Dividida en varios apartados, el primero es el dedicado a su casa hasta la Primera Guerra Mundial, mientras que en el segundo se asiste a su apogeo a principios del XX, con los hijos del fundador y más tarde los nietos. Por medio de documentos y fotografías, descubrimos una firma para la que trabajaron miles de personas si tenemos en cuenta sus diferentes departamentos: taller de costura, salones, paquetería, relación con las clientas… También se exponen frascos de perfumes creados por la casa, y hasta su composición: se ha recreado la de 'Je reviens' para deleite de los visitantes, gracias a la colaboración de la Osmothèque, centro de investigaciones referente en el terreno de las fragancias.

Vídeos realizados por Loïc Prigent que desvelan los entresijos de la confección de varias prendas y el mundo del modelaje entre bastidores, junto a extractos de películas, contribuyen a la inmersión total en el imaginario de este sello mítico; en un sistema que es la base de lo que conocemos hoy día con los desfiles y donde la figura del creador de moda es de capital importancia.

Todo ello se completa con el catálogo de la muestra, 'Worth. Inventer la haute couture', del mismo nombre que la exposición, y que complementa muy bien otro libro, en este caso la referencia: 'The house of Worth', publicado en 2018 y de más de trescientas páginas, concebido por Chantal Trubert-Tollu, tataranieta del maestro, y Françoise Tétart-Vittu.