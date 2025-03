Puentes en la jungla

Comenta Compartir

Cyril Connolly comparaba el reseñismo de libros en los periódicos con la construcción de puentes en «algún clima tropical imposible». Un trabajo poco saludable y ... baldío: por cada palmo de selva desbrozado, la selva avanza el doble durante la noche. Y eso que hace un siglo los presentadores del telediario aún no publicaban novelas sobre sentimientos, reinas medievales y Auschwitz, en ocasiones sobre las tres cosas a la vez. Hoy la avalancha de novedades es disparatada y el lector del periódico debe encontrar en el reseñista una voz que consiga imponerse entre la confusión. «¡Por aquí, rápido, síganme!», en el mejor de los casos; «¡deténganse, por ahí se va al abismo!», en los peores. Que a esa voz que clama en la jungla -peleando también contra la algarabía de los tucanes de la promoción y las oropéndolas del compadreo- pueda cuestionáserle el criterio pero no la honestidad es el propósito al que me aferré en mi primera reseña en Territorios, que fue lo primero que firmé en el periódico. Desde entonces, lo que más me han preguntado los lectores es si los autores llegan a ponerse violentos cuando la crítica es desfavorable. Contesto aquí: se está perdiendo la costumbre. Aunque nunca he entendido la importancia que se le da a la agresión física cuando el daño psíquico, que es siempre mayor, el autor ya lo ha causado con su libro.

El reverso satisfactorio consiste en encontrar una obra valiosa y sentir que las palabras se ordenan «como limaduras de hierro obedeciendo a un imán» (Orwell) para trasladar la felicidad a los lectores. Emitir juicios literarios en los periódicos es, en cualquier caso, arriesgado. En 1956 Edmund Wilson publicó una crítica inteligente, bien escrita y absolutamente equivocada sobre 'El señor de los anillos'. La tituló '¡Ooooh, qué orcos tan horripilantes!'. En el terreno nacional, 'Clarín' dictaminó que el primer Valle-Inclán no merecía ir preso por las cosas que escribía, pero sí merecía al menos que lo anduviesen buscando.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

cultura

Periódicos

Auschwitz