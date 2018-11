La ópera más cercana a la Fundación BBVA RAFAEL PARDO Director de la Fundación BBVA Sábado, 17 noviembre 2018, 00:56

En el título de esta pieza se solapan dos sentidos o denotaciones. La primera de ellas es la proximidad física. En Bilbao tiene y preserva sus raíces el Grupo BBVA y tanto el Banco como la Fundación comparten hoy sede corporativa en el emblemático edificio de San Nicolás. En Bilbao desarrollamos varias de nuestras principales actividades en el área de la cultura, desde las conferencias y ciclos anuales de música ofrecidas en nuestra propia sede a la colaboración recurrente con instituciones de primer nivel como el Museo Guggenheim, el Museo de Bellas Artes y ABAO-OLBE. Desde la temporada 2009, la Fundación BBVA ha venido dando continuidad a la colaboración con ABAO-OLBE mantenida interrumpidamente por el Banco desde 1993. Son, por tanto, veinticinco años de colaboración y cercanía.

Pero el titulo alude además a cercanía en otro sentido: el de la convergencia de objetivos, perspectivas y modus operandi. Colaboramos con varios teatros de ópera, pero con ninguno de ellos tenemos el mismo nivel de identificación que el que nos une a la ópera bilbaína. ABAO-OLBE representa un caso singular en el ámbito de la cultura, un dominio dependiente entre nosotros del apoyo directo de las administraciones públicas y solo muy residualmente de otros agentes. Por el contrario, ABAO-OLBE, aún contando con el mecenazgo del Gobierno vasco y la Diputacion foral de Bizkaia, la del Inaem, el patrocinio de esta misma cabecera (El Correo), el de nuestra Fundación y la aportación diversa de otras empresas e instituciones colaboradoras y asociadas, no existiría sin el compromiso de una amplia comunidad de socios y aficionados que se identifican plenamente con el conocimiento y la cultura, que saben bien que contar con una sólida temporada de ópera no es algo prescindible, sino componente significativo de la envolvente cultural de una sociedad avanzada. A ese compromiso de la sociedad civil se suma el encadenamiento de una serie de magníficos equipos de gestión, capaces de preservar la tradición de las cosas bien hechas al tiempo que de atreverse a ir mas lejos. En la etapa más cercana, con Juan Carlos Matellanes y Cesidio Niño al frente, y con los demás miembros de la Junta Directiva y el equipo de profesionales de ABAO-OLBE, nos sentimos como 'en casa', como me consta se sienten muchos de los excelentes artistas que dan vida en el Palacio Euskalduna a los títulos de cada temporada. Cercanía por tanto basada en una cultura compartida, ambiciosa en los objetivos y eficiente en los medios, capaz de modelar con recursos ajustados temporadas memorables que contribuyen a ampliar las fronteras de la sensibilidad y el disfrute estético y a incrementar el stock de capital cultural de Bilbao y el conjunto de Euskadi.

Por todo ello, desde la temporada de 2015 hemos dado un paso más comprometiéndonos en colaborar con ABAO-OLBE como patrocinador principal, el nivel más alto de asociación, que desborda la mera aportación financiera. Coincidiendo con la función 1.000 de ABAO-OLBE en Bilbao, celebrada con un título del repertorio como 'Fidelio', cargado como pocos de significado cultural máximamente relevante hoy, deseamos a su Junta Directiva y a sus socios el mayor éxito en su permanente empeño por mantener la ópera de Bilbao como un referente de primer nivel en el dominio de ese incomparable 'arte total'.