Care Santos y un drama familiar

Seguiré tus pasos

Iñaki Ezkerra

La producción narrativa centrada en el tema de la Guerra Civil, tan de moda en los últimos años, con frecuencia ha buscado el apoyo en el género policíaco con el fin de ganar actualidad y ofrecer al lector un aliciente añadido al desnudo mensaje ideológico como es el de la intriga criminal. De este modo, cualquiera que se enfrente a la lectura de 'Seguiré tus pasos', segunda entrega de la bilogía novelesca que en 2018 inició Care Santos con 'Todo el bien y todo el mal', podría pensar que se halla ante un fruto de esa apañada receta. Así lo sugiere la propia contraportada de la obra, que alude a la muerte en extrañas circunstancias del padre de la protagonista y al 26 de enero de 1939 en que las tropas franquistas tomaron Barcelona. A esas pistas se suma uno de los epígrafes del libro que pertenece al fallecido novelista tarraconense Sebastià Juan Arbó: «…porque las guerras civiles no terminan nunca».

Sin embargo, tal impresión no respondería con exactitud a la realidad. Es cierto que el texto se abre con un capítulo introductorio ('Una mujer sube una escalera') en el que Ilda Moreau, una escritora republicana silenciada por la dictadura, intenta entregar una carta que informa de que José Gené, el gran muerto del libro y el que durante años pasó por suicida, fue en realidad asesinado. Pero no puede decirse que estemos realmente ante una auténtica novela negra desde el momento en que falta el ingrediente principal del género: el detective que se moleste en investigar el caso. En lugar de este, lo que hay es una protagonista, Reina Gené, la hija de la víctima, a la que le vienen dadas, sin que ella emprenda la menor pesquisa, todas las claves que descifren el misterio de aquella muerte y la identidad del asesino, que, por otra parte, ya se va intuyendo según se avanza en la lectura de la novela y que no constituye una verdadera sorpresa cuando por fin es revelada en las últimas páginas esbozando el clásico final cerrado.

Lo que sí hace Reina Gené es responder al requerimiento de un viejo amigo historiador que tiene en su poder esa carta que informa de las circunstancias en que murió su padre y que no fue entregada nunca a nadie. Para ello viaja de Barcelona a la pequeña localidad leridana de Conques, donde hallará todas las respuestas que busca. Allí podrá exhumar y darle la 'tierra sagrada' que en su día se le negó al cadáver de su progenitor adúltero, al que perdió más de cuatro décadas atrás y cuando ella no tenía más de cinco años. Allí tendrá acceso a todos los pormenores de un amplio drama familiar que distanció a su madre de su propia hermana y tendrá noticia de los siniestros tejemanejes económicos de Remigio, el amante de esta, o de la existencia de un hermanastro. Drama que está más cerca del folletín que de la novela propiamente ideológica pues sus nexos con la Guerra Civil son más bien secundarios por no decir puramente circunstanciales pese a que ocupen la parte central del libro –la titulada 'Intermedio en Barcelona'– y a que esa parte sea la única que presenta los capítulos con un título en vez de con numeración pura y simple.

Fiel a una estructural coherencia folletinesca, 'Seguiré tus pasos' es una novela de conexiones inesperadas entre sus dispares personajes, que no siempre se establecen por una solvente lógica narrativa ni por una verosímil casualidad sino que a veces lo hacen mediante un vericueto chusco, como es el de la relación de José Gené con Remigio, quien explota la afición del primero al Real Club Deportivo Español, tentándole con una tribuna en el hoy ya demolido estadio de Sarriá que le hace obviar que ese hombre está liado con su cuñada. A dichas conexiones se añaden amagos de subtramas (las novietas que irán a la fiesta de un hijo problemático o el accidente que sufre la protagonista en su viaje a Conques) que, lejos de contribuir a un efecto realista, dispersan la atención del lector y sabotean la eficacia técnica de la circularidad narrativa. Hay escenas y situaciones que se alargan innecesariamente, sin una tensión convincente ni un esfuerzo de estilo que acrediten esa dilatación, como ocurre con el largo tiempo que Reina Gené pasa en el interior del coche accidentado esperando a ser socorrida por los bomberos y los mossos d'Esquadra o con las secuencias de esta en el hostal de la señora Filomena que estiran una textura novelesca pobre, adocenada, galdosiana, en los superfluos detalles situacionales y anecdóticos o en los diálogos huecos de contenido; una morosidad, en fin, que difícilmente justifica en la novela sus más de quinientas páginas.

Echadme a los lobos

J. Ernesto Ayala-DIP

La novela es un 'thriller' pero no descuida el dibujo de las clases sociales en un país a punto de dejar la UE

Se da la coincidencia estos días de que las novelas policíacas que he leído transcurren en Inglaterra. En la Inglaterra rabiosamente contemporánea. De alguna manera, en la Inglaterra que dejó Margaret Thatcher y luego paradójicamente rematada por los sectores más conservadores de los gobiernos laboristas. Ya sabemos que el género policíaco se redefinió en los años treinta y cuarenta del siglo XX, en los EEUU, para sacarlo de su vertiente escapista para impregnarlo de sensibilidad social y denunciadora. La novela que hoy presento se titula 'Echadme a los lobos', del inglés Patrick McGuinness.

Una mujer joven aparece muerta en un estuario del Támesis. Se persona la Policía y comprueba que ha sido asesinada. Enseguida toman cartas en el asunto el detective Ander Widdowson y su ayudante Gary. No tardan en tener un sospechoso, un profesor jubilado de un colegio de prestigio, el Chapleton College. Un hombre que vive solo, entregado al cultivo de los libros y la música. Indicios solo circunstanciales le adjudican bastantes números para ser culpable. Los medios de comunicación enseguida entran en liza. Y no lo hacen para aclarar nada, nada que no sea hacer al sospechoso todavía más sospechoso. Un tipo de prensa amarilla, pero tampoco tan amarilla, que hace de la sospecha casi una sentencia. Para esos medios, el profesor debe probar su inocencia antes que su culpabilidad. Los policías londinenses tienen mucha faena. Salen a la luz aspectos del Chapleton College casi desconocidos. Se da la circunstancia de que el detective Widdowson fue alumno de ese colegio, incluso tuvo de profesor al principal sospechoso. Así van desfilando asuntos rayando en lo tenebroso. Casos de tortura psicológica digna de los tiempos de la Santa Inquisición. Y otra serie de aspectos bastantes oscuros. Maltratos de todo tipo, por parte no solo de algunos profesores, colegas del sospechoso cuando impartía clases, sino también de algunos alumnos. (No tiene desperdicio el simulacro de juicio a un alumno al que un profesor acusa de connivencia ideológica con el terrorismo del IRA, solo porque sus padres son irlandeses).

Tiene esta novela un tratamiento estilístico que nunca resulta gratuito. Es necesario para la operación narrativa que nos regala Patrick McGuinness. Me refiero a un tono de relato introspectivo, muy acorde con los fantasmas familiares que arrastra nuestro detective. Otro aspecto que no descuida el autor es el dibujo de las clases sociales en la Inglaterra del Brexit, dibujo que queda registrado en la relación del detective con su ayudante.

Terminamos la novela importándonos relativamente poco la identidad del asesino. Porque lo que nos interesó sobremanera fue el tratamiento formal de la novela y su poso de denuncia moral magistralmente expuesto.

Crónica de un silencio

Pablo Martínez Zarracina

La literatura rusa del siglo XX fue para Lidia Chukóvskaia un asunto personal. Nacida en 1907 en San Petersburgo, su padre fue un famoso crítico y escritor. Eso hizo que la autora conociese desde niña a la 'intelligentsia' del país: eran los amigos que les visitaban en la dacha familiar. Y también facilitó que asistiese en primera persona a los cambios de la era soviética. Convertida en una de esas escritoras que entienden la literatura como un único género y escriben con la misma solvencia poesía, ensayo y narrativa (dos estupendas novelas, 'Sofia Petrovna' y 'Una ciudadana ejemplar', han sido publicadas por Errata Naturae), Chukóvskaia no tardaría en comprobar que el nuevo Estado tenía problemas con la verdad. Sucedió de un modo igualmente biográfico: su primer marido, el físico Matvéi Bronstein, fue asesinado en la Gran Purga; su gran amiga la poeta Anna Ajmátova fue sometida al ostracismo, igual que Solzhenitsyn, a quien la familia de Chukóvskaia acogió en su casa. El trabajo de la propia autora chocaría constantemente contra el «miserable muro» totalitario, acumulando advertencias, vetos y castigos. En 1974 fue definitivamente expulsada de la Unión de Escritores, lo que le impedía publicar en la URSS.

Para entonces, Lidia Chukóvskaia ya había decidido que no permitiría que nadie tocase sus textos, convencida de que Herzen tenía razón cuando decía que lo que no llega a decirse existe a medias. Y ella quería decir que su país perseguía a algunos de sus mejores artistas. O que las notas biográficas de los estudios literarios aseguraban que había autores que morían lejos de Moscú, como si estuviesen de viaje, cuando en realidad estaban en el Gulag. Si la oficialidad exigía cambios en sus escritos, Chukóvskaia los ponía a circular intactos en los 'samizdat' clandestinos. En 'Crónica de un silencio' la autora describe sus encontronazos con el poder y el modo en que fue decidiéndose a no ceder. Lo hace combinando las reflexiones de índole memorialística con algunas de las cartas y documentos que envió a editoriales y órganos gubernamentales. La dignidad de la escritora rusa se agiganta página tras página, mientras el lector completa el dibujo de una personalidad fascinante: la de una mujer tan valiente como generosa con sus compañeros represaliados, tan orgullosa como irónica. Un ejemplo. Cuando el camarada Yúrchenko publica un artículo minimizando su expulsión de la Unión de Escritores y asegurando que es una autora burguesa y desconocida, Chukóvskaia contesta: «En cuanto a la fama, puedo tranquilizarle, Yúrchenko: comparto a manos llenas con usted mi falta de celebridad. Le deseo que su articulito sobre mí le haga famoso. Cada uno entra en la literatura a su manera».

Qué fue de los Mulvaney

Iván Orio

Joyce Carol Oates (Lockport, New York, 1938) es una retratista excepcional del Estados Unidos que no se ve, el que a veces convierte el llamado sueño americano en una auténtica pesadilla. En 'Qué fue de los Mulvaney', la prolífica escritora describe a la perfección lo que en los cánones tradicionales es una familia ideal para someterla después a un análisis entomológico de su paulatina descomposición como consecuencia de lo que le ocurre a la hija adolescente tras una fiesta. El padre, la madre y sus cuatro vástagos –tres chicos y la mencionada víctima–, admirados y envidiados por la comunidad, son el paradigma de la felicidad en su excéntrica granja de dibujos animados hasta que, de repente, todo se viene abajo. Nadie quiere hablar de lo sucedido en casa y el sentimiento de culpabilidad, unido a que los que creían sus amigos no son especialmente comprensivos y empáticos con ellos, arrasa con todo.

El trazo de los personajes es brillante, con un estilo pausado que para nada es lineal pero en el que todo fluye con sentido. Tras la experiencia sufrida por la joven, el hogar de los Mulvaney sigue siendo idílico visto desde fuera, con un paisaje rural inigualable y animales que campan a sus anchas, pero de puertas hacia adentro el oxígeno se ha convertido en un veneno letal. Nadie quiere permanecer ya allí y cada uno a su manera emprende una huida desesperada sin mirar atrás, como si la mancha fuera colectiva. Sorprenden los pasajes finales, como si la propia autora necesitara coger aire después de páginas y páginas de deprimente oscuridad.

El contador de gotas

Elena Sierra

La vida se puede contar de muchas maneras, y el poeta y crítico musical navarro Francisco Javier Irazoki ha decidido hacerlo desgranando algunos capítulos o anécdotas en los que son los otros, los que lo han acompañado, rodeado, enseñado, mostrado cosas los que tienen verdadera importancia. Aquí se está hablando de una sensibilidad determinada a la hora de mirar el mundo, y de comportarse en él, y de cómo eso se ha construido a lo largo de los años y en contacto con los otros. Se hace además con una prosa que está cargada de imágenes poderosas; son sencillas, son reales, y merecen una segunda y una tercera lecturas porque se pueden disfrutar, y mucho. En la biografía de Irazoki se viaja desde una infancia rural hasta la edad adulta en la gran ciudad pasando siempre por lugares físicos y por los mentales y emocionales, que son los que marcan. El momento en el que se reflexiona sobre el otro –el extranjero, el enemigo– y se decide cuál va a ser la posición propia, o ese otro en el que se decide cómo actuar ante la violencia, por ejemplo.

Introducción a Teresa de Jesús

I. E.

Por su condición de escritora popular, original, genuina y 'heterodoxa'; por el carácter arrollador y controvertido de su personalidad; por su comprometida propuesta ética y estética, el 'caso' de Teresa de Ávila no puede ventilarse, desde el ateísmo o el agnosticismo, de manera liviana y como una curiosa antigualla de museo. Su propuesta nos interroga. En 'Introducción a Teresa de Jesús', la novelista granadina Cristina Morales acepta el reto de interpretar como personaje literario a esa mujer singular del siglo XVI sin caer en la fácil y habitual tentación de convertirla en una pionera del feminismo atribuyéndole unos valores del presente que en su época ni se olían. Cristina Morales se atreve a tomar la voz de la autora del 'El libro de la Vida' y a ofrecer al lector una audaz recreación novelesca de ese texto que resulta eficaz y verosímil por el conocimiento del personaje histórico y por la medida dosificación de particulares expresiones teresianas como la de esta cita de la página 157: «A Diego y a mí nos engolfaba la teología.

La carretera de la costa

I. E.

El 16 de mayo de 1980, en Arrona, pequeña anteiglesia del municipio guipuzcoano de Zestoa, fue asesinado por ETA a la edad de treinta años Ceferino Peña, propietario de un taller de carrocería. La banda terrorista pidió después perdón en un comunicado en el que explicaba que se había tratado de un «error» a la vez que inscribía este en la relación de «daños colaterales» propios de una guerra. Es este asesinato el punto de partida argumental de 'La carretera de la costa', la cuarta novela que publica Kepa Murua (Zarautz, 1962) y que aborda el tema del terrorismo en el País Vasco durante los llamados 'años de plomo' desde la perspectiva de personaje cercano a la víctima que tiene 55 años, un padre enfermo y una esposa colombiana a la cual le dirige preguntas como «¿quién puede matar a otro hombre por error?» o «¿por qué el Estado respondió a la rebelión de unos pocos con una fuerza desorbitada?» La carretera a la que hace referencia el título es la que va de Zarautz a Arrona y pasa por las localidades de Getaria y Zumaia. I

La luz invisible

I. E.

Nacido en San Sebastián en 1968 y doctorado en Ciencias Biológicas por la UPV-EHU, Jesús Valero ha participado como investigador del patrimonio cultural en proyectos de restauración de iglesias y monumentos históricos. Es de dicha experiencia de la que ha extraído material para escribir 'La luz invisible', su primera novela, que tiene como protagonista a una restauradora, Marta Arbide, que halla, camuflado en la falsa pared de una vieja iglesia donostiarra, un manuscrito que ha permanecido siglos en ese escondrijo. El documento es el diario de un monje medieval al que se le encomendó la secreta misión de poner a buen recaudo una reliquia misteriosamente codiciada por el papa Inocencio III que puede cambiar la historia de la Iglesia católica. Las pesquisas que inicia Marta en compañía de un sacerdote aliado llevan a ambos tanto a las abadías del Sur de Francia como a los monasterios de San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de la Calzada. Una novela bien escrita que cuenta con todos los ingredientes del best seller histórico de intriga.

El conocimiento perdido de la imaginación

I. E.

Gary Lachman fue, entre 1975 y 1977, bajista, letrista y miembro del grupo Blondie, del que era fundador, así como guitarrista de Iggy Pop en 1981. En 1996 abandonó Nueva York para instarle en Londres y dedicarse a la escritura. Desde entonces ha publicado una docena de libros de los cuales el último es 'El conocimiento perdido de la imaginación', en el que profundiza en su principal tesis espiritualista: la respuesta a la gran pregunta por el sentido del mundo y la existencia no puede hallarse en el exterior de la conciencia del sujeto sino en la experiencia interior de este y en la tradición occidental basada en esa experiencia ignorada por las ciencias, la tecnología y el conocimiento positivo. Lachman parte, así, de la denuncia de la técnica como agente deshumanizador que formuló Husserl en su conferencia de Viena de 1935, pero va aún más lejos al proponer la percepción poética, el mundo metafórico y las figuraciones del sueño o de la imaginación como fuentes de un conocimiento alternativo que va más allá de las causas y los efectos.