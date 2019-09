Lecturas Las nueve críticas literarias de la semana Fernando Savater, en su casa. / íñigo arizmendi El escritor barcelonés describe con crediblidad y fuerza expresiva un amor adolescente y rebelde que transforma al protagonista y le abre un mundo de referencias literarias Viernes, 20 septiembre 2019, 21:25

Fernando Savater y el libro de Sara

Iñaki Ezkerra

Si tú no lo cuentas, nadie sabrá lo que hemos sido el uno para el otro». Es la frase que Sara Torres pronunció en una cama del hospital de Pontevedra cuando, en los primeros días de julio de 2014, le acababan de diagnosticar el tumor cerebral que acabó con su vida. En ella está la clave del testimonio que ahora publica su inseparable Fernando Savater. En ella encontró este la justificación y las fuerzas para escribirlo. Y en ella está el motivo por el que no estamos únicamente ante un libro de duelo, un texto que desgrana los sentimientos y sensaciones del hombre que ama al afrontar el inconcebible trance de la pérdida del ser amado, sino ante una voz capaz de salir de sí misma y quebrar las aduanas de su interioridad para contar cómo era esa persona y devolverle la vida en el retrato, la memoria, el lenguaje. 'La peor parte' no es solo el libro de la desventura de Fernando Savater sino también el del homenaje, el recuerdo, el diálogo con la que fue, o sigue siendo sin licencias literarias, su mujer; el que recoge sus rasgos temperamentales, sus frases, sus gustos, las pasiones compartidas, sus manías, su forma especial de ser y de estar, el libro de Sara, en fin.

Sin duda, el dolor está presente en estas páginas y de un modo descarnadamente explícito en la primera parte, la titulada 'Caer en desgracia', pero incluso en ese tramo que hace de introducción ya empiezan a expresarse con fuerza los colores y matices de un puro y desnudo sentimiento amoroso que ignora la finitud física y que irá ganando terreno según avanza su lectura hasta imponerse y triunfar en el texto sobre el propio desaliento, como sucedía de manera progresiva en la elegía de Hernández a Ramón Sijé. Es ya en esta primera parte donde, junto a la vivencia de ese pesar que «no es como los demás», surge otra razón para vivir: «Amarla con toda la fuerza y todo el dolor del recuerdo que desafía su pérdida». Y es así como, pese a la sombra demoledora de la muerte, el texto tiene momentos distendidos y hasta capaces de arrancarte una sonrisa, como ese en que el autor comenta con tierna indignación los consejos del club de los viudos que le dicen haber pasado por su experiencia: «'¡Yo he rehecho mi vida!' Disimulo mi mueca de asco al escuchar a estos reciclados, sobre todo cuando insinúan que ahora debo seguir el mismo camino, que debo buscarme 'novia' (uno llegó a decirme: 'Ahora vuelves a estar en el mercado del amor', y no le estrangulé en el acto, lo que prueba que puedo controlar mi carácter mejor de lo que algunos dicen)…»

El grueso del libro lo compone la segunda parte ('Mi vida con ella') y es en la que cuenta desde su enamoramiento de la alumna a la que llamaban Pelo Cohete en la época de Zorroaga, al calvario de la enfermedad, el postoperatorio en el centro Johns Hopkins de Baltimore, la película de sustos en tres dimensiones que vieron felices y cogidos de la mano, las falsas esperanzas, las sesiones de quimioterapia y radiología, las idas y venidas entre Madrid y San Sebastián, el llanto, los momentos de debilidad, las reacciones que le avergüenzan, la franqueza con la que se trataron, la dureza con la que ella lo describió en un momento de reproche: «A mí solo me gustaba jugar, había jugado a la filosofía, a la literatura, a la política, incluso al amor, y había buscado en ella a la mejor compañera de juegos. Pero ahora estábamos ante un reto mortalmente serio, con el que no se podía jugar, y yo estaba deseando zafarme de cualquier modo de él para volver a acurrucarme en mis rutinas lúdicas». En este libro no hay nada gratuito. Mantiene el pulso de la más rotunda confidencialidad hasta el final y nos da en cada línea reflexiones que subrayaríamos por su honestidad o su lucidez. Es un libro que le deja a uno tocado.

En las manifestaciones por alguien que ha sido asesinado o es víctima de una injusticia, las pancartas suele repetir un lema: 'Todos somos fulanito'. El libro de Savater nos lleva a la antítesis de ese lema: no todos somos Sara ni todos hemos tenido una Sara a nuestro lado. Pero, sin embargo, uno siente que todos deberíamos haber tenido una Sara en nuestras vidas y ser Sara para alguien, gozar del privilegio de ver a alguien y de que este nos vea como irreemplazables. Eso es lo que nos dice este excepcional libro que es un desgarrado canto a la condición insustituible del ser humano; una conmovedora declaración de amor; una oda a lo digno y lo valioso de la existencia; una obra rebosante de sinceridad, rebelión y ternura que nos acerca al mejor, más cercano y más valiente Savater.

Sobre la desilusión

J. Ernesto Ayala-Dip

La llamada narrativa de generación es casi un género. Como bien lo indica su nombre, indica el comportamiento de un segmento de población en un periodo determinado de la historia reciente de un país. La que hoy comento es una novela de una generación, incluso de un país y de una región. Supongamos que alguien hubiera escrito una novela sobre el desmantelamiento de los astilleros en Cádiz. Hubiera descrito ese fenómeno industrial y sus consecuencias sociales, humanas y personales. No sé si esa novela se ha escrito, lo digo ya. Pues aquí tenemos una novela de generación. Se trata de 'Sus hijos después de ellos', del escritor francés Nicolas Mathieu, galardonada con el Premio Goncourt del 2018.

'Sus hijos después de ellos' trata de la crisis industrial que sufrió la región de la Lorena, en el noreste de Francia. Bueno, mejor dicho, trata de la vida de un chico de 14 años llamado Anthony que está incrustado en esa crisis. Todo ocurre a comienzos de la década de los noventa del siglo pasado. La voz que narra es omnisciente. Esta voz nos recuerda mucho a los narradores omniscientes de Balzac, campeón absoluto, junto con Flaubert, de la novela generacional. ¿De qué generación de franceses nos habla esta novela? De los que por esa época tenían la edad de su protagonista. De él y el grupo de amigos que lo rodea, chicos y chicas que estudian en el mismo instituto.

El registro de esas relaciones que utiliza Mathieu para describirlas es casi naturalista. Tiene que ser así porque lo que une a estos chicos, a esta generación, es el sexo y un porvenir que va cambiando según a la clase social a la que pertenezca cada uno de ellos. Aquí se impone una evidencia sociológica que el autor no desperdicia. Puede resultar extraño que chicos y chicas de distintos niveles sociales alternen los mismos espacios de ocio, de aburrimiento o esperanzas y desesperanzas. No hay que olvidar que en Francia la enseñanza es pública, y por tanto es lógico que se dé esa mezcla social. Mathieu nos dice que estos chicos solo son iguales cuando hacen el amor o se entregan al alcohol o a algún que otro chute de maría. En las perspectivas de futuro, en el interior de sus casas, todo cambia. Hay quien quiere y puede llegar a la Universidad y quienes ni lo sueñan.

Nicolas Mathieu ha escrito una formidable novela a la altura de los días que padece la juventud. Porque lo que ocurrió en Francia en los noventa vuelve a ocurrir hoy en todo el mundo. La desilusión también se ha globalizado.

Personaje de leyenda

Pedro Vicario

Hacia el final de 'Sidi', cuando ya ha tenido lugar la batalla de Almenar, el rey de Zaragoza se dirige a Sidi, es decir, el Cid Campeador, para hacerle algunas preguntas y mostrarle su admiración por la fidelidad inquebrantable que sus hombres le profesan. Es la escena crucial de la novela, el momento en que, a través de las lacónicas respuestas de su protagonista y los comentarios del rey musulmán, el autor perfila definitivamente a su personaje.

'Sidi' es una novela que, a su manera, condensa la práctica totalidad de la obra del periodista y novelista cartagenero. Porque el personaje de Rodrigo (Ruy) Díaz de Vivar representa el héroe por antonomasia en su novelística. Es un líder que tiene dudas, que vence al miedo al comienzo de cada combate, que convive con sus hombres, pero al tiempo cumple con su deber cuando alguno merece un castigo;un héroe cansado que sabe que las victorias terminan un día y que siempre hay una derrota a la espera;que valora a sus enemigos en su justo término y es leal con quien paga su soldada y la de los suyos. Aunque no lo merezca, aunque no apruebe sus decisiones.

No es casualidad que hace ya muchos años una recopilación de los artículos publicados en 'XLSemanal' se titulara 'Cuando éramos honrados mercenarios' (como uno de los textos incluidos en el volumen). Los héroes de Pérez-Reverte son muchas veces mercenarios. Él ha dedicado buena parte de sus novelas a depurar el concepto mismo: el mercenario lucha por un salario, sí, pero si lo hace con fidelidad a quien lo contrata y pone todo de su parte en la batalla, su categoría es al menos igual a la de quien lucha por unos ideales. Lo explica, narrativamente, en esta novela. Sidi, como lo llamaban los musulmanes, es deterrado de Castilla por el rey Alfonso VI –a quien hizo jurar que no había tomado parte en la muerte de su hermano Sancho, predecesor en el trono– y debe ganarse su pan y el de sus hombres peleando para otros reyes y nobles. Algunos de ellos son musulmanes, como el rey de Zaragoza. Su única condición es no combatir contra Alfonso VI, su 'señor' pese a todo, para quien reserva una parte del botín de cada campaña.

Pérez-Reverte cuenta algunas batallas, tomándose ciertas licencias –lo dice él mismo en el texto–, pero lo que más le interesa es el personaje. Y en ese terreno juega a placer porque se encuentra ante 'el' personaje revertiano por excelencia. A través de los diálogos –en las palabras del burgalés no es difícil hallar ecos de otros protagonistas de sus novelas, desde Alatriste a Falcó– y las actitudes, queda perfilado el soldado que se convirtió en leyenda. Aunque, en puridad, 'Sidi' solo narra un período relativamente breve de su carrera militar, el que va desde el destierro hasta la batalla de Almenar, poco más de un año en la historia real.

Explica el autor que hay muchas historias sobre el Cid y esta es la suya. La novela de un mercenario, en la que tienen escasa presencia Jimena y las dos hijas porque quienes lo acompañan en sus correrías son soldados tan curtidos en la batalla como él. En un tiempo en que pocos jóvenes, o ninguno, habrán leído el 'Cantar de Mío Cid', esta novela puede recuperar su interés por el personaje. Y por la Historia de este país, tan complejo ahora mismo como en aquellos días en que todos batallaban contra todos.

Las huellas del suicida

Íñigo Linaje

Hay vidas tan breves que apenas dan para pergeñar un proyecto, pintar varios cuadros y hacer un puñado de fotografías. Es el caso de la del francés Edouard Levé, que clausuró la suya por voluntad propia en 2007 a los 42 años. Cuatro libros escuetos alcanzó a escribir este creador torturado y polifacético, todos ellos filtrados por una prosa desnuda y evocadora como una versión minimalista de Proust.

Los libros de Levé se caracterizan por la acumulación aleatoria de recuerdos, como los de Brainard y Perec, pero con un trasfondo trágicamente pesimista. Y es que leer sus últimos trabajos, que son una exposición brutal de la imposibilidad de vivir alejada de todo sentimentalismo, resulta una experiencia tan pavorosa como ver a alguien caminar al lado del abismo y no poder ayudarle. Nada de esto ocurre, sin embargo, en 'Obras'. Este texto conceptual, que en sí mismo constituye una rareza, enuncia una serie de 533 proyectos artísticos que el autor apenas llevó a cabo, pero que anticipan veladamente sus títulos mejores: 'Autorretrato' y 'Suicidio'.

Memorial y caótico el primero y obsesivo e irrespirable el segundo, la literatura de Levé hay que leerla a la luz de estas dos elegías, que son (a la vez) testimonio de una vida agónica y justificación de su muerte. Dos libros sin argumento (anclados al flujo espontáneo de la memoria) que parecen dictados al ritmo de una escritura automática y revelan la fragilidad de un hombre eternamente infeliz. Ese que dijo: «El mejor día de mi vida quizás ya ha pasado».

Una mujer de acción

Elena Sierra

Una cosa, al menos una para empezar, hay que agradecerle a la escritora navarra Susana Rodríguez Lezaun: que no se anda con chiquitas y que, por eso, si mete a una mujer en serios apuros, esa mujer va a desatarse y convertirse, porque así se lo pide la historia, en una máquina de matar. Bueno, bueno, puede que no tanto... pero algo de eso hay en 'Una bala con mi nombre'. A veces piensa en acabar con todo metiéndose en el mar y dejándose llevar, pero Zoe Bennett, cuando llega el momento decisivo, se revuelve, se lía la manta a la cabeza y pergeña su venganza. Y siembra de trampas su casa y dispara sin pensárselo dos veces y sale volando al volante de su coche. Y eso que, según lo que podemos leer antes de que todo se tuerza, es una tipa con una vida normal tirando a triste, poca cosa ella y con pocas ganas de resistirse a la rutina, algo así como alguien sin recursos ni imaginación suficientes para salir del pozo.

Pero no. Cuando se ve metida en un robo de joyas en un museo, cuando nadie a su alrededor resulta ser de fiar –ella lo repite mucho: no te fíes ni de tu padre, pero se le suele olvidar–, salta, corre, dispara, manipula, diseña revanchas, y hasta tiene tiempo para alguna respuesta sarcástica (el humor es fundamental). Si es la protagonista de un 'thriller', qué menos.

La novela se lee en un santiamén, va a toda prisa, sin gazapos –que no son raros en algunas intrigas en las que se fuerzan las cosas y se encajan piezas imposibles– y sin entretenerse más que para que Zoe pueda describirse y la entendamos mejor. Tampoco es que nos haga falta. La acción basta cuando se trata de acción.

o hay luz bajo la nieve

'No hay luz bajo la nieve' es una extensa novela del escritor valenciano Jordi Llobregat que se inscribe en el género negro y que tiene una heroína problemática, la subinspectora Álex Serra, que lleva una temporada suspendida de empleo y sueldo por haber disparado a un compañero por la espalda y a la que sus superiores deciden darle otra oportunidad. Esta se presenta en las obras de una estación de esquí ubicada en el Pirineo, donde aparece el cadáver de un hombre desnudo, maniatado, con los párpados cosidos con un alambre y sumergido en las aguas de una piscina. Álex Serra tendrá que trabajar con un policía del país vecino, el teniente Jean Cassel, en ese caso y en los asesinatos que le suceden.

Una familia normal

En 'Una familia normal' la escritora mallorquina Alejandra Parejo cuenta la historia de Olivia, una mujer de treinta y un años que descubre que está embarazada el mismo día en que se le presenta un importante proyecto en su carrera laboral. Las dudas que le asaltan ante la maternidad pese a contar con una pareja y una economía estables, la llevan al recuerdo de una infancia en la que tuvo que luchar por conquistar el afecto de sus padres divorciados, en la que se vio obligada a proteger a su frágil hermana y en la que odiaba en su madre una sumisión que ahora ve reproducirse en ella misma. Una novela que reflexiona sobre los roles femeninos en la sociedad actual: el de la mujer independiente, la buena hija, la compañera, la gran profesional…

La luz azul de Yokohama

Nacido en Gran Bretaña de padre español y madre francesa, Nicolás Obregón es el autor de este 'thriller' policíaco ambientado en Tokio y cuyo héroe, Kosuke Iwata, inspector recién destinado a la Unidad de Homicidios de la Policía Metropolitana de esa gran capital, se enfrenta al caso de una familia de cuatro miembros que aparece asesinada en su domicilio, donde se halla un sol negro pintado en el techo que da a la brutal carnicería un equívoco cariz de ritual. Iwata, que cuenta con la ayuda de la joven policía Noriko Sakai, viajará hasta Hong Kong para averiguar quién será la próxima víctima y tendrá que luchar no solo contra el tiempo sino contra sus pesadillas y contra la impaciencia de sus superiores que amenazan con apartarle de la investigación.

Siempre han hablado por nosotras

'Siempre han hablado por nosotras' es un magnífico ensayo de imprescindible lectura para todas aquellas mujeres que deseen plantearse el feminismo de un modo consecuente y realista. Lejos de plantear lejanas utopías, la escritora marroquí Najat El Hachmi nos alerta, con su propio testimonio, sobre el peligro de supeditar el feminismo a otras causas y sobre la necesidad de alcanzar la igualdad entre sexos en todas las etnias y culturas, incluida la musulmana que padeció en sus propias carnes. Cuenta cómo su familia se radicalizó en las mezquitas catalanas y cómo la izquierda de nuestro país, incapaz de enfrentarse a sus propios postulados, quiso convencerla de que llevar el velo que le imponían era una reafirmación de su libertad como mujer.