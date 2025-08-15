El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El Katz es destino de culto, allí se grabó la escena más famosa de 'Cuando Harry encontró a Sally'.

Nora Ephron y el Nueva York soñado

De cine. La guionista convirtió las calles, cafés y librerías de la ciudad en un plató romántico que se mantiene a duras penas

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:55

Si enamorarse es vibrar con un abanico de posibilidades donde quepan nuestros sueños, Nueva York es la ciudad del amor. Pocos la ven así, con ... sus calles sucias y ruidosas, desquiciada por las sirenas y el chirrido del metro. Pero para Nora Ephron (1941-2012), la ciudad en la que siempre quiso vivir fue el amor de su vida. No la que sirvió de escenario a 'Canción Triste de Hill Street', sino aquella en la que los protagonistas de 'Algo para recordar' consuman la cita de San Valentín en el Empire State. Junto a 'Cuando Harry encontró a Sally' y 'Tienes un email', la trilogía es el Espíritu Santo de la comedia romántica en Nueva York. No el de 'La hoguera de las vanidades', ni el de 'Taxi Driver', sino uno en el que caminar por sus calles con un bagel o un cinnamon roll. Su ciudad de los rascacielos no está plagada de delincuentes, sino de cafés y panaderías que dejan las bolsas fuera «y siguen ahí tres horas después», contó a 'Vanity Fair'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  8. 8

    Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nora Ephron y el Nueva York soñado

Nora Ephron y el Nueva York soñado