Nombrar lo innombrable

Todo comienza con dos imágenes: en la primera, una mujer embarazada posa frente al espejo de un ascensor. En la segunda se ve un vientre de mujer rojo con un embrión en su interior. Las ha colgado la ilustradora valenciana Paula Bonet en Instagram; a la primera imágen la ha titulado 'Autorretrato en ascensor con embrión con corazón parado', la segunda es una pintura de la artista Louise Bourgeois. Bonet no busca consuelo entre sus seguidores, que se cuentan por cientos de miles, sino poner sobre la mesa el tabú de las pérdidas gestacionales, de la endometriosis, de las náuseas y mareos del primer trimestre o del precio excesivo de tampones y compresas. En definitiva, de todo aquello que afecta de forma directa y exclusiva al cuerpo de la mujer y que, en muchas ocasiones, cuenta con muy poco presupuesto para investigarlo. «No tenemos por qué hablar bajito y ocultarnos información, tenemos que saber a qué nos enfrentamos para poder estar preparadas», escribía la ilustradora.

De aquella experiencia nació un libro escrito y pintado para acabar con el silencio sobre los abortos espontáneos, 'Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión', que llegó con la reentré de la mano de Literatura Random House. La obra, formada por dos libretas, es, por un lado, el cuento que Bonet pintó para su hija tras sufrir un primer aborto. Un animalario en el que se suceden chinchillas, nutrias y leminos en un formato desplegable pensado para estar entre las manos de «aquel ratón que estaba gestando», pero que tampoco pudo nacer. Más que un álbum infantil es la obra de una mujer atemorizada. La segunda libreta reúne el diario de dos abortos, pero también una reflexión sobre el porqué tenemos palabras como viuda o huérfana, pero no una para aquellas 'huérfanas de hijas' o sobre la maternidad tardía que, al igual que escribía Silvia Nanclares en 'Quién quiere ser madre' (Alfaguara, 2017), se ha convertido en uno de los grandes timos del siglo XXI para las mujeres. Engañadas ante la idea de que siempre podremos ser madres, que debemos anteponer la estabilidad laboral, después toca desembolsar grandes cantidades de dinero en clínicas de reproducción asistida.

Paula Bonet viene a decir que hay temas de los que no se habla, o no lo suficiente. «Tampoco se habla de que apenas hay literatura sobre la maternidad, ir a la guerra es más heroico y parece que interesa más a la industria editorial y a la gran masa». Sin embargo, cada vez son más las voces femeninas que desde la cultura buscan normalizar y dar nombre a procesos, en muchas ocasiones dolorosos, que afectan a muchas mujeres y que, por el contrario, son borrados de los libros. «Quiero que las obras que hablen sobre estos temas me lleguen porque hablan de ello, no disfrazadas de otras cosas», explicaba Bonet en la presentación en Bilbao. Ponía el ejemplo de Mary Shelley, cuya madre falleció al darla a luz. La autora de 'Frankenstein' sufrió cuatro abortos espontáneos y el hijo que tuvo murió a los pocos años de nacer. «Frankenstein es esto: el abandono, la pérdida, la muerte y la vida», sentencia la ilustradora.

Si en algo ha cambiado la relación entre lector y escritor es en la inmediatez con la que podemos acceder a un texto recién creado. Así, con la urgencia de la red, es como llegamos a algunos pensamientos sobre la desagradable experiencia del aborto de Luna Miguel, poeta y escritora que desde su bastión en la web ha querido también nombrar lo innombrable. «Es curioso que cuando al fin hablas y cuentas lo que te ha pasado, cientos de mujeres, conocidas y desconocidas, te escriban para asegurarte que a ellas les pasó lo mismo. Que es un dolor silencioso. Un tabú. Un ciclo que se repite y que crea en nuestro pecho un pequeño cielo de esperanzas», apuntaba en un artículo para PlayGround. Era ella quien ponía también el foco sobre otra poeta, Irene G. Punto, autora del poema 'Espacio a los no nacidos', en el que se suceden preguntas sin respuestas: «¿Dónde florece lo que no brota?/ ¿Cuándo despierta lo dormido?/ ¿Cuánto pesa el beso guardado que vive del no nacido?» Sobre estas jóvenes poetas se manifiesta la sombra de Sylvia Plath quien juntó en un solo poema algunos de los escenarios posibles en torno a la maternidad. En 'Tres mujeres' (1962) creó tres voces: la mujer que se siente realizada al ser madre, la que no puede serlo y la que lo es pese a no quererlo.

La palabra tabú estuvo presente en casi todas las presentaciones y artículos que se escribieron sobre estos libros y especialmente en el de '#madresarrepentidas' de Orna Donath (Reservoir Books, 2016), un ensayo que recopila testimonios de madres (y abuelas) que se arrepienten de haber tenido hijos. Donath buscaba romper barreras y acabar de una vez por todas con buena parte de las falacias sociales en torno a la maternidad. Y terminó escandalizando, de la misma forma que más de cien años antes lo había hecho Charlotte Perkins Gilman en 'El papel pintado amarillo' (1890), un libro autobiográfico en el que describe su depresión postparto, el rechazo a la hija que acababa de dar a luz y el duro tratamiento prescrito por un reputado neurólogo de la época.

En estos últimos meses han aparecido dos nuevas voces que también han querido situar a la mujer como sujeto y nombrar este otro tabú que, por lo común de la situación, parece inverosímil que lo sea. La escritora Kopano Matlwa parte en 'Florescencia' (Alpha Decay, 2018) de sus dolorosas, abundantes e interminables reglas para hacer un retrato de una Sudáfrica post-apartheid infectada por la xenofobia, el machismo y la superstición. Por su parte, en el que ya es considerado por buena parte de la crítica como uno de los mejores debuts literarios del año, la irlandesa Sally Rooney escribe en 'Conversaciones entre amigos' (Literatura Random House, 2018) un crudo relato sobre la endometriosis a la par que divaga sobre el espejismo de las relaciones liberales, la infidelidad o la pérdida de la inocencia entre fiestas y recitales de poesía. Todas estas creadoras tienen algo en común: creen que es el momento de empezar a llamar a las cosas por su nombre