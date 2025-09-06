El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jesús Munárriz. E. C.

Munárriz, la desvencijada mirada de los sueños

Golpe a golpe ·

Traductor, fundador de la editorial Hiperión y autor de más de 20 libros de poesía y varias antologías, es una figura imprescindible de la lírica española contemporánea

Carlos Aganzo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:32

Cuando publicó su primer poemario, 'Viajes y estancias', que apareció en 1975 bajo el sello de Visor, Jesús Munárriz tenía 35 años, y una cierta ... carrera en la música como autor de canciones, en solitario o en comandita (con Chicho Sánchez Ferlosio o Luis Eduardo Aute), que cantaba él mismo o que convirtieron en éxitos intérpretes como Rosa León, Massiel, Pepa Flores y Ana Belén. En todos los casos, música y poesía en el momento central de la Transición española. Por eso a nadie le extrañó que ese mismo año, hace ahora cincuenta, Munárriz se aventurara no solo a sacar a la luz su primer libro, sino también a fundar su propia editorial, Hiperión, un sello mítico por el que pasaron y siguen pasando algunos de los nombres más relevantes de la poesía española contemporánea.

