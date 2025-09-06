Munárriz, la desvencijada mirada de los sueños

Cuando publicó su primer poemario, 'Viajes y estancias', que apareció en 1975 bajo el sello de Visor, Jesús Munárriz tenía 35 años, y una cierta ... carrera en la música como autor de canciones, en solitario o en comandita (con Chicho Sánchez Ferlosio o Luis Eduardo Aute), que cantaba él mismo o que convirtieron en éxitos intérpretes como Rosa León, Massiel, Pepa Flores y Ana Belén. En todos los casos, música y poesía en el momento central de la Transición española. Por eso a nadie le extrañó que ese mismo año, hace ahora cincuenta, Munárriz se aventurara no solo a sacar a la luz su primer libro, sino también a fundar su propia editorial, Hiperión, un sello mítico por el que pasaron y siguen pasando algunos de los nombres más relevantes de la poesía española contemporánea.

Munárriz había nacido 'accidentalmente' en San Sebastián, en 1940, si bien vivió en Pamplona hasta los 17 años, cuando se trasladó a Madrid con la intención de estudiar arquitectura, aunque enseguida se decantó por la Filología Alemana, cuyos estudios en la Complutense completó con la Universidad de Jena, en Weimar. Una formación que le ha permitido convertirse en uno de los traductores más importantes de nuestro tiempo, con versiones canónicas de Hölderlin y Heinrich Heine, pero también de Goethe, Rilke, Paul Celan, Beltolt Brecht y, en otras lenguas diferentes del alemán, Baudelaire, Louis Aragon, Pessoa, Nuno Júdice, Shakespeare, Keats, Wilde, Ezra Pound y John Donne.

Durante un tiempo probó suerte en el teatro, donde llegó a ser premio de interpretación masculina en el certamen del Teatro Español Universitario de 1960. Pero en 1965 ya estaba al frente de la editorial Ciencia Nueva, vinculada al Partido Comunista en la clandestinidad, que se cerró por decreto administrativo en 1969. También fue codirector de la colección de poesía Saco Roto, de la editorial Helios y de la revista La Ilustración poética española e iberoamericana, así como director de publicaciones de Siglo XXI en España. En este magma intenso se forjó, pues, aquel 'Viajes y estancias', en el que el escritor justificaba el arrojo de dejarse publicar «porque a pesar de todo, contra toda razón, salvado / queda el que dijo. Y nada, / contra razón también, queda el que calló, / sino el molde vacío de su materia muda». Así, entre el callar, el cantar, el decir y el favorecer que otros cantaran y dijeran a través de su editorial, se ha desarrollado una carrera de más de medio siglo donde tan importante ha sido lo uno como lo otro.

Con 'Viajes y estancias', pues, se inicia la aventura de publicar completa toda la 'Poesía incompleta' del navarro. Completa, y reconstruida lo más cerca posible de los libros originales y del momento en el que se escribieron; pero incompleta porque, en los tres tomos de la obra, de los que ahora aparece el primero, quedarán fuera sus libros de haikus, sus poemas para niños y sus «poemas navarros», que se inscriben en otra dimensión. Así, el volumen I de la 'Poesía incompleta' de Munárriz se abre con esos versos suyos que dicen: «Yo, que he llegado tarde a tantas vidas, / hoy me acerco inseguro / a la desvencijada mirada de los sueños», y que continúan con su poesía escrita entre los años 1972 y 1988.

Colaborador de Martín Patino

En este camino, tras 'Viajes y estancias' se recogen los poemas de 'De aquel amor me quedan estos versos', que en su día se incluyeron como parte del título anterior. Además de 'Viejos poemas de la vieja Europa', que Munárriz escribió entre 1972 y 1973, buena parte de ellos aparecidos en su día en la revista 'El Toro de Barro'. De 'Cuarentena', que surgió en 1977 (Ediciones Turner) a raíz de su colaboración con Basilio Martín Patino en su película del mismo título, y que más tarde se integró junto a su saga, 'Segunda cuarentena', en el libro 'Por la gracia de Dios' (Point de Lunettes, 2009). De 'Emblemas', escrito entre 1975 y 1976 y que estuvo parcialmente inédito hasta que se publicó dentro del volumen 'Rojo fuego nocturno' (2009), de Hiperión. De 'Viento fresco', publicado en 2000 en 'El Toro de Barro', sobre poemas de finales de los setenta y primeros ochenta. De 'Código de señales', escrito en 1976, que aparece aquí por primera vez. De 'Esos tus ojos', su primer libro en su propio sello, aparecido en 1981. De 'Camino de la voz' (Hiperión, 1988), con poemas de la década de los 80. Y, finalmente, del inédito 'Alfa', donde el poeta parece cerrar el ciclo de una etapa fundamental de su vida y de su escritura, concebida hasta la fecha como una ininterrumpida 'jam session' de amigos, música, poesía, enunciados, amor, paisajes e iluminaciones.

Quedan por venir los dos volúmenes siguientes de esta recolección poética. El segundo, para recoger lo que Jesús Munárriz escribió en verso entre los años 1992 y 2009, y el tercero, entre 2009 y 2023. En la espera de que vayan entrando en imprenta, con este ciclo entre los primeros setenta y los últimos ochenta del siglo pasado disfrutamos ya seguramente no de lo mejor, pero sí de lo más auténtico que ha forjado como poeta una figura tan imprescindible como la de Jesús Munárriz.