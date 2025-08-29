El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

El Moscú estalinista que vivió Mijaíl Bulgákov

Miseria y censura. El autor de 'El maestro y Margarita' se libró del gulag pero se convirtió en un apestado y no pudo salir del país

Rafael M. Mañueco

Rafael M. Mañueco

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:48

Mijaíl Bulgákov nació en 1891 en Kiev, donde vivió hasta los 28 años. En 1919 partió hacia el Cáucaso Norte para ejercer como médico militar, ... pero enfermó de tifus y fue internado en un hospital de Vladikavkaz, actual capital de Osetia del Norte, donde, ya restablecido, estuvo poco más de un año. En ese corto espacio de tiempo entre las montañas caucásicas reflexionó y decidió dejar la medicina para dedicarse a la literatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2 La Primitiva del jueves da su gran bote de 62 millones a un único ganador en el norte de España: resultados del 28 de agosto
  3. 3

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  4. 4 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  5. 5

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  6. 6 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  7. 7

    Trump amenaza con enviar a la cárcel al multimillonario demócrata George Soros
  8. 8

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  9. 9 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  10. 10 «Mientras yo dudo con Javi, a Nahia, una pareja de cirujanos le propone un intercambio%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Moscú estalinista que vivió Mijaíl Bulgákov

El Moscú estalinista que vivió Mijaíl Bulgákov