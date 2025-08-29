El Moscú estalinista que vivió Mijaíl Bulgákov

Mijaíl Bulgákov nació en 1891 en Kiev, donde vivió hasta los 28 años. En 1919 partió hacia el Cáucaso Norte para ejercer como médico militar, ... pero enfermó de tifus y fue internado en un hospital de Vladikavkaz, actual capital de Osetia del Norte, donde, ya restablecido, estuvo poco más de un año. En ese corto espacio de tiempo entre las montañas caucásicas reflexionó y decidió dejar la medicina para dedicarse a la literatura.

También resolvió que debía instalarse en Moscú. A esta ciudad que ya fue capital a finales del siglo XV con el príncipe Iván III, y recién convertida en el nuevo centro administrativo del flamante régimen soviético, Bulgákov llegó con 30 años para escribir allí la parte más importante de su obra. Por eso se le considera un escritor moscovita. Escribió exclusivamente en lengua rusa. Fue un autor prolífico cuyo destino quedó marcado por Stalin, que se hizo con las riendas del poder en 1922.

Bulgákov había crecido en el seno de una familia profundamente monárquica y, tras la Revolución Bolchevique, sus hermanos emigraron a Francia. Pero él optó por quedarse en Rusia. Los constantes intentos de oponerse a las imposiciones de la censura y su posicionamiento contrario a la dictadura comunista lo pusieron bajo el punto de mira de la policía de Stalin. El cerco se fue cerrando hasta el punto de convertirse en un apestado y abocarle a una mísera existencia. En 1926, un registro en su domicilio acabó con la incautación de su diario personal y de varias copias mecanografiadas de 'Corazón de perro', un relato que fue considerado «contrarrevolucionario» por criticar la crueldad y el escaso nivel intelectual de los dirigentes comunistas.

Empezó a escribir el primer borrador de lo que sería más adelante 'El maestro y Margarita', su obra maestra, en 1929. Al año siguiente, le contó en una carta a su hermano Nikolái, que vivía en París, las calamidades que sufría debido a su complicada situación económica. Tuvo incluso el valor de enviar una carta a Stalin, fechada el 28 de marzo de 1930, en la que le pedía autorización para abandonar la Unión Soviética, pero no obtuvo el permiso. Sí logró, sin embargo, un trabajo en el Teatro Académico del Arte de Moscú (MJAT) que le duró hasta 1936 y apenas sirvió para sacarle de la precariedad.

En 1937, Stalin desencadenó la gran purga contra supuestos «enemigos del pueblo», una etapa de represión masiva que alcanzó incluso a la cúpula militar. Miles de personas fueron fusiladas o acabaron en los gulags. En este asfixiante ambiente escribió Bulgákov 'El maestro y Margarita'. Aunque tuvo suerte, ya que otros escritores de la época como Nikolái Gumiliov, Isaak Bábel u Ósip Mandelshtam fueron a parar al gulag, padecieron torturas y terminaron siendo aniquilados. Marina Tsvietáyeva no soporto la situación de acoso y se suicidó.

'El maestro y Margarita' contiene dos narraciones en paralelo. Una transcurre en el Moscú de los años 30, bajo la dictadura de Stalin, y la otra en la Judea de Poncio Pilatos. Pero hubo varias versiones. La primera de 1929, bajo el título 'El consultante con pezuñas', acabó consumida en el fuego de la chimenea. En 1931 volvió a intentarlo y esta segunda versión tuvo varios títulos: 'Satán', 'El gran consultante' y 'La teología negra'. Esta tentativa tampoco satisfizo al autor.

La definitiva la empezó a escribir en 1936. Sus protagonistas son Jesucristo y Voland, el demonio, que en este caso juega un papel positivo al desenmascarar la mezquindad e hipocresía de la élite comunista y, sobre todo, de los intelectuales de la época, cuya mayor preocupación era obtener prebendas del régimen. Como diría Goethe en 'Fausto', el diablo «es una fuerza que siempre quiere el mal pero termina practicando el bien». La novela no se publicó hasta 1966, veintiséis años después de la muerte de su autor, y apareció en un periódico desfigurada totalmente por la censura. La versión completa vio la luz en París en 1967. A partir de ese momento, empezó a ser traducida al francés, inglés y alemán. En la URSS se publicó por primera vez en 1973 y en España la traducción al castellano fue editada por Alianza en 1985.

Piso compartido

Bulgákov padecía insuficiencia renal, agravada a partir de 1939, y casi perdió la vista. Falleció el 10 de marzo de 1940 y fue enterrado en el emblemático cementerio moscovita de Novodévichi, que alberga las tumbas de otros grandes escritores como Antón, Chéjov, también médico, y Nikolái Gógol, además de personajes como Mijaíl Gorbachov, su esposa Raísa y el primer presidente de Rusia, Borís Yeltsin.

Bulgákov tuvo que vivir al principio en una 'komunalka' (piso que compartían varias familias), una de cuyas habitaciones le fue asignada. Era el apartamento 50 del actual número 10 de la calle Bolshaya Sadóvaya de Moscú. Ahí se desarrolla gran parte de la acción de 'El maestro y Margarita' y actualmente acoge un museo en su memoria. Tiene además dos estatuas dedicadas en la capital rusa y otro museo en la casa en donde vivió en Kiev con sus padres. Autor también de obras como 'La guardia blanca' y 'La novela teatral', sigue siendo un escritor de culto.