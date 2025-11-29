El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de chicas prepara un trabajo en la Azoka rodeadas de una inspiradora oferta cultural. Maika Salguero
Durangoko Azoka

Seamos monstruosas

La Azoka es un ser palpitante con tentáculos mercantiles, alas y ganas de volar. La disecciono y me invade la curiosidad, la necesidad cotidiana de literatura

Garazi Albizua

Sábado, 29 de noviembre 2025, 02:09

Comenta

Durango Azoka es una monstrua y, como todas las monstruas, es interesante y compleja. Quiero escribir un artículo sobre este ser palpitante, absorbente y embriagador. ... Para ello, la disecciono, me disecciono también: tengo trece o catorce años, seguramente habré ido a la Azoka en el día para estudiantes, pero no me acuerdo. Recuerdo a mi tía; vamos juntas a comprar. A por unos imprescindibles, me comenta ella, tiene encargos. A mí lo que me importa es que me da 50€. ¡Cincuenta euros! Tengo trece o catorce años y un montón de pasillos por recorrer para hacerme con el botín. Comeremos un bocata más tarde, puede que escuchemos parte de un concierto. Vuelvo a casa pletórica, el presupuesto para Durango me flipa. Pienso en qué es lo que me flipa exactamente, miro a la monstrua, veo su tentáculo mercantil, me seduce. Sí. Lo del presupuesto para la literatura es algo que interiorizo. Tengo veintitrés o veinticinco años, colecciono multi jobs; un sueldo es pura financiación de cómics y libros.

