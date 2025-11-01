El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La pareja celebró su primer aniversario de boda en los estudios MGM. E. C.

La moneda de la muerte

Clark Gable y Carole Lombard. ·

En 1942 vivían su intensa historia de amor, eran la pareja más glamurosa de Hollywood y estaban en la cima de sus carreras actorales

Juan Bas

Juan Bas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

William Clark Gable (Cadiz, Ohio, 1901 - Los Ángeles, California, 1960) estaba en 1942 al comienzo de la madurez y era considerado un atractivo galán sin ... menoscabo de sus orejas de soplillo, que se veían compensadas por una sonrisa burlona y el bigotito de dandi golfo. Era muy buen actor. Se convirtió en estrella y ganó el Oscar a mejor actor gracias a la comedia 'screwball' 'Sucedió una noche' (Frank Capra, 1934), donde la química fluía entre él y Claudette Colbert. La película fue tan famosa que, a causa de una secuencia en que Clark se quita la camisa y se ve que no lleva camiseta, la venta de esta prenda interior cayó por los suelos. Su celebridad creció aún más con el rol de Rhett Butler en la monumental 'Lo que el viento se llevó' (Victor Fleming, 1939).

