El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 28 de noviembre
Logo Patrocinio
Una mujer atiende un puesto de la Azoka en el que curiosean unos niños en 1971, cuando se celebraba en los soportales de Andra Mari. Gerediaga
Durangoko Azoka

El milagro reproducido

Fervor por la cultura. En seis décadas solo ha dejado de celebrarse un año, 1967. Editoriales y discográficas lanzan sus ediciones en función de la Feria de Durango

Félix Maraña

Félix Maraña

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

Si Durango en la historia de la mitología vasca se conoce como escenario de procesos de brujería, alguno de los cuales noveló el escritor y ... político Mario Onaindia, hoy es reconocida en el mundo de la cultura por la convocatoria anual de la Azoka, que promovió y organiza desde 1965 Gerediaga Elkartea. Aquellos ritos mágicos, y es posible que la ayuda de la Dama de Anboto, pudieron acaso contribuir a la expansión de uno de los principales baluartes de la lengua, literatura y música popular vasca. «Creo que ha sido un verdadero milagro -manifiesta el periodista José María Iriondo a Territorios-. El programa del primer año, escrito a máquina y en xerocopias, no era más que una convocatoria hecha por Gerediaga con el mayor entusiasmo, pero expresa la humildad y escasez de medios con que nacía una institución que ha sido clave en la cultura vasca contemporánea». En los soportales de la iglesia de Santa María, al lado de los puestos de la feria con productos agrícolas, fue creciendo la siembra de aquel milagro, que tomaba cuerpo y realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  5. 5

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  6. 6 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  9. 9

    La decisión del Tribunal de Menores de retirar los hijos a una familia que vivía aislada en un bosque divide a Italia
  10. 10 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales ha llevado a comer al presidente alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El milagro reproducido

El milagro reproducido