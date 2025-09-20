Guillermo Gómez Muñoz Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

El otoño nos ronda ya con sus días menguantes, su sol tibio y sus coreografías improvisadas de hojas secas, entre nostálgicas y frenéticas. Afortunadamente esta estación terrosa no solo trae melancolía, también es el momento en que asoman tímidamente los membrillos en algunas fruterías, disimulando su larga historia de fruta apta para las conservas. Los romanos expandieron su cultivo por el Mediterráneo, de ahí que la palabra castellana «membrillo» nos llegue del latín 'melimelum', procedente del griego 'melimelon', un compuesto de 'meli' (miel) y 'melon' (manzana). El 'melimelum' latino se refería a un tipo de manzana muy dulce, pero el uso de la palabra se confundió con 'melomeli' (dulce de membrillo), por la costumbre de cocer los membrillos en miel. La evolución al castellano no solo sufrió confusiones de significado sino también cambios consonánticos. Probablemente, de 'melimelum' nacieron las variantes 'merimello' y 'memirello' que, hasta desembocar en el actual «membrillo», recibieron la influencia de alguna otra palabra: los etimologistas dudan entre 'mimbre' y 'miembro'.

Sea como fuere, desde tiempo inmemorial, el dulce de membrillo ha endulzado los paladares. Es un visitante anunciado y esperado en mi cocina. Como un miembro más de la casa. Como las hojas que alfombran el paseo de la ría.

