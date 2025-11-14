El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Pintura de hilo' (1983) de Andy Warhol, una obra que refleja sus investigaciones estéticas en torno a la repetición de formas. Kunsthalle Bielefeld
El marco que une a Pollock y Warhol

Estrella de Diego explora los «territorios compartidos» entre dos figuras esenciales del expresionismo abstracto y el arte pop

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:05

El año en el que un árbol se interpuso fatalmente en la carrera meteórica de Jackson Pollock, el Moma de Nueva York declinó la donación ... del dibujo 'Zapato', realizada por un joven y ambicioso ilustrador llamado Andy Warhol. Entonces, la disparidad entre ambos parecía absoluta, al menos en la jerarquía del arte. El primero se convertía definitivamente en mito y el segundo sufría la terrible frustración del rechazo. Pero la historia tiene sorprendentes giros de guión y, siete décadas después, los dos se han convertido en figuras esenciales como representantes del expresionismo abstracto y el pop, respectivamente, significativas corrientes estéticas del siglo XX.

