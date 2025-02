Así se maneja el mercado del arte: un marco rígido y para pocas firmas

«Sobrevivir fuera de Madrid es heroico»

Todos los caminos conducen a Madrid en el mercado español del arte contemporáneo. Esa facultad ha atraído a numerosas galerías nacionales e incluso extranjeras, caso de la francesa Opera Gallery. Además, los últimos proyectos han ampliado sus tradicionales áreas de exhibición hacia barrios periféricos como Carabanchel, donde se ha abierto Veta, la más grande de la ciudad gracias a sus 1.200 metros cuadrados. Pedro Maisterra es el cofundador de la firma Maisterravalbuena, fundada en 2007 y ampliada hace dos años tras su traslado a una nueva sede de 500 metros cuadrados. «Aquí tenemos ventajas porque hay coleccionismo ¿cómo no va a haber? Históricamente ha existido. ¿Por qué lo ponemos en duda? ¿Porque no lo conocemos o no nos compra?», se pregunta.

El marchante reconoce que, más allá de la capital, «sobrevivir es heroico», aunque cree que la situación en el País Vasco no puede ser tan complicada como las estadísticas aseguran. «¿Podemos pensar que en Euskadi no hay gente que coleccione? Es imposible», sostiene y matiza: «Tal vez sean menos de lo que cabría esperar, pero se puede generar más».

El coleccionismo «está atomizado», advierte. Las grandes empresas no representan más allá del 0,1% del total, pero concentran un porcentaje altísimo de la ventas. La naturaleza de las obras de arte tampoco estimula el negocio. «No se trata de un bien de primera necesidad, apela a lo que somos y a dónde vamos, a lo simbólico. Quizás sea muy idealista o naif, pero creo que lo esencial es saber que el objetivo radica en el artista, en comunicar su trabajo», afirma. «No somos meros puntos de venta». Las ferias han de ser una herramienta de promoción del autor. «No solo hay que pretender facturar, porque entonces el evento te utiliza a ti. Tú debes insertarla en tu engranaje». Maisterra considera que acudir a ARCO, que tendrá lugar del 5 al 9 de marzo, es importantísimo, pero no puede entenderse como una tabla de salvación, «porque entonces no hay avance». La galería ha de conseguir la estabilidad con independencia de los posibles beneficios que deparan estas convocatorias.

Las crisis económicas tampoco suponen factores decisorios de la actividad de una galería como la suya. «A Gagosian le puede afectar una caída de beneficios de Apple, pero yo nunca he hecho caso a estos datos», indica. Aconseja que no se acuda a coyunturas para explicar un descenso de ingresos. «Pensemos qué hemos hecho mal».

El recurso al segundo mercado resulta discutible, según su planteamiento. «Comprar un Chillida de 1978, marcar un número de teléfono y venderlo no es galerismo porque no has generado nada. No expones nada, no estableces ningún contexto», denuncia y apunta que ellos trabajan con legados, como el de Lucio Muñoz, de otra manera. «A través de un conjunto de obras que explican al artista como si estuviera vivo. Hay otra responsabilidad, la de difundir y comunicar un trabajo».

El impuesto sobre el valor añadido, en cambio, no genera polémicas dentro del gremio. Todos los profesionales consideran que la diferencia con otros países europeos es sangrante. «No podemos competir con un 21%, mientras ellos soportan un 6%», lamenta. «Nuestro consorcio hace un trabajo increíble y hay interlocutores en la Administración. Falta que las decisiones políticas se materialicen».