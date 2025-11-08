El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Medea, con los hijos muertos, huye de Corinto», de Germán Hernández. Fotos: Museo del Prado
Las 'malas mujeres' clásicas se defienden

Mitos femeninos. ·

Nuevas publicaciones abordan con otro enfoque la historia de personajes como Medea, no tan simple en su perversidad, y Cleopatra

Elena Sierra

Elena Sierra

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Hayan sido de carne y hueso o hayan existido solo en la palabra, las mujeres con cierto poder lo han tenido difícil para no pasar ... a la Historia y las historias como seres un tanto perversos. Que se lo digan si no a Cleopatra, que existió aunque no seguramente como se nos ha contado un millón de veces, y a, por citar a una mala malísima de la mitología clásica, la temible Medea. Por un lado, la reina, la estratega, la amante. Por el otro, la despechá. La que mató a sus hijos. Y a la prometida de su marido. Y la que que ya antes había matado a su propio hermano. Qué carrera tuvo Medea. Menos mal que a veces hay autoras que se deciden a coger el mito por todas sus aristas y recomponerlo un poco, más que nada porque tal vez hoy nos sea un poco más difícil creer que estos personajes fueron tan simples en su perversidad.

