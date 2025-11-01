El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Su boda civil en el Ayuntamiento de Gijón, en 2004. Joaquín Pañeda

Luis Sepúlveda, amor que nunca muere

Exilio. ·

Se casó dos veces con Carmen Yáñez, que ha publicado un libro sobre sus vivencias: pasión por la literatura y lucha por la libertad

Félix Maraña

Félix Maraña

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Carmen Yáñez y Luis Sepúlveda (1949-2020) son como un duplicado de vida. Nacieron en Chile, lucharon contra la dictadura de Pinochet, que los maltrató ... y expulsó de la heredad al exilio, compartieron amor y lejanías, se divorciaron, para volverse a casar y rellenar el estadillo de las circunstancias de una vida plena. Ambos escritores, motivo de vida y unión por encima de lo ideológico. Todo fue venturoso hasta la muerte de Sepúlveda de covid en Gijón en 2020. A Carmen su ausencia le llenó de oscuridad, que ahora convierte en luz con la publicación de 'Un amor fuera del tiempo' (Eragin Ediciones, 2025).

