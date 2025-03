Lorenzo Caprile, treinta años en la moda y otras pasiones

El modista Lorenzo Caprile, como desea que le llamen «porque esta palabra, al igual que periodista, no tiene género», siente una mezcla de «orgullo y ... nostalgia» al repasar sus treinta años de trayectoria. Su principal fuente de inspiración es «la persona que tengo delante, que debe dar el do de pecho en ese momento especial: materializar la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos». Pero también encuentra ideas «en un escaparate, una exposición, la vida misma, mis recortables...», cuenta en el minúsculo despacho-cajón de sastre del atelier que lleva su nombre. Le acompañan imágenes personales, esculturas griegas en papel, fotos de la infanta Elena con torera rosa, mensajes de motivación y alguna que otra estampita, todas pinchadas en un panel.

El universo Caprile es rico en referencias culturales. Las más evidentes son las obras de arte que se exhiben junto a sus diseños en la exposición que le dedica la sala Canal de Isabel II, el primer depósito de agua elevado de Madrid. Los comisarios Jose Luis Massó y Eloy Martínez de la Pera «han decidido custodiar algunos vestidos con lienzos de Francisco de Zurbarán, Juan Pantoja de la Cruz, Antonio Joli de Dipi, Federico de Madrazo, Erasmus Quellinus, Agustín Esteve o Ramón Casas y Carbó. Es un regalo maravilloso», dice. En opinión de Martínez de la Pera, «el Barroco, de creatividad sin límites, y el Romanticismo, con su búsqueda incesante de belleza, se reflejan en sus creaciones, llenas de delicadeza y elegancia».

En la muestra también exhibe su faceta de diseñador de vestuario para espectáculos. «He desarrollado en paralelo una carrera como figurinista de teatro y de óperas, musicales y algún ballet, sobre todo de mi padrino Eduardo Vasco, que ahora es el director artístico del Teatro Español. Algo que me enriquece, porque conoces a mucha gente, sales de tu zona de confort y te da la oportunidad de vestir a hombres», ya que en el atelier solo viste a mujeres. En mayo vendrá a Bilbao para trabajar con la ABAO en la escenografía de 'Otelo', «llena de color y detalles suntuosos».

'Fortunata' y 'La regenta'

Su temprana vocación por la costura -«empecé como becario en un gran grupo textil que ya no existe, en el Lago de Como, con catorce años»- no le ha impedido cultivar otra de sus grandes pasiones, los libros. Se licenció en Lengua y Literatura «por afición. No concibo la vida sin libros y soy de los pocos que los promociona en mis redes. Se me quedó el prurito y cuando trabajaba en Italia -un país que ha dejado huella en sus creaciones- me matriculé en la Facultad de Letras, en Florencia. Sacaba poco a poco las asignaturas mientras trabajaba en el taller», recuerda.

Entre las lecturas que le han marcado, destaca dos grandes novelas del siglo XIX, 'Fortunata y Jacinta' y 'La regenta'. «En cada lectura descubro nuevos detalles y además, por desgracia, hay muchas referencias bien actuales». Su debilidad en 'Fortunata y Jacinta' es la familia de uno de los protagonistas, Juanito Santacruz, que tiene almacenes de telas. «Hay un capítulo que resume la historia del mantón de Manila que es una maravilla». Y de 'La regenta' admira la introspección psicológica de personajes como Fermín de Pas, uno de los grandes malvados de la literatura española. «Me llevaría estas dos novelas a una isla desierta, en este mundo tan loco y extraño». Frente a los soportes digitales, defiende que «un libro en papel es un objeto perfecto, como la bicicleta o la tortilla de patatas».

La moda, «que absorbe todo lo que le rodea», es algo diferente al arte para él. «Sería bonito reunir todas las colecciones de moda que se solapan en distintos centros de arte españoles en un museo como el Victoria & Albert». Se refiere a los museos de artes decorativas, a los que denomina «la espuma de la vida, que muestran objetos de la vida cotidiana que nos hacen el día a día más agradable y cuya única ambición, que ya es bastante, es reflejar cómo vive una sociedad en un determinado momento». Al plantear su visión histórica y sociológica de la moda menciona a Miren Arzalluz, «a quien quiero felicitar como nueva directora del Guggenheim». Recuerda la exposición que organizó el museo bilbaíno sobre los locos años 20. «Había una sección de moda magnífica, en la que colaboró el Palais Galliera».

Cree que hay que dar más espacio a la moda en los museos -«ver un cuadro maravilloso junto a un vestido con el que guarda relación es un éxito seguro»- y alaba la «impresionante» tradición textil española, con un patrimonio etnográfico de los más ricos de Europa. «Me gusta reivindicar la riqueza de la artesanía de bordados y labores», asegura. En su opinión, «las nuevas generaciones de diseñadores de moda se están quitando esos prejuicios tontos que existían cuando empecé. Todas las firmas internacionales, desde Christian Lacroix hasta Oscar de la Renta, pasando por Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, o lo que el mundo de volúmenes significó para Balenciaga, se inspiraban en ella. Es lo que ahora se llama apropiación cultural, mientras que a nosotros, si se nos ocurría poner un fleco, un volante o un bordado charro, nos tachaban de falangistas».

Al futuro le pide «seguir trabajando con mi equipo, que somos una pequeña-gran familia. Los macroproblemas se me escapan, intento crear mi burbujita y disfrutar de lo que tengo, que es muchísimo. Me considero un privilegiado simplemente por dedicarme a lo que me gusta y ser dueño de mi pequeño negocio».